Keresik a legjobb családi vállalatokat

A családi vállalkozások hosszú távon is fenntartható fejlődése nélkülözhetetlen a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez. Idén is díjazzák azokat a családi vállalatokat, melyek sikeres működésük mellett, a családi értékek megőrzését és a társadalmi felelősségvállalást is beépítik stratégiájukba. A K&H ebben az évben is kiválóság díjat ad ezeknek a cégeknek.

A családi vállalkozások gazdaságban betöltött szerepének növekedésére lehet számítani a következő években Magyarországon is. A német gazdaságban például olyan fontosak az ilyen társaságok, hogy a német tőzsdén a teljesítményüket mérő index általában meghaladja a teljes tőzsdei index növekedését. A vállalkozásoknak arra is kell készülniük Magyarországon, hogy a rendszerváltáskor létrejött családi cégekben hamarosan elérkezik a generációváltás ideje.

Idén másodjára

A pénzintézet tavaly életre hívott díját, idén is azok a családi vállalkozások kaphatják, melyek példamutató üzleti gyakorlatot folytatnak. Ennek nem pusztán az üzleti eredményesség a része, hanem az is, hogy társadalmilag felelős módon működjenek. A rendszerváltást követően rövid idővel meghétszereződött a haza kisvállalkozások száma, melyek közül egyre többeknek kell gondolnia az utódlás kérdésére is.

A rendszerváltást követően ugyanis a vállalkozásba kezdők a 30-40 évesek közül kerültek ki, így a következő évtizedben az utódlás lesz az egyik legfontosabb kérdés a kkv-szektorban. Emellett a szektor további erősítése szükséges például a stratégiai tervezés kérdéseiben vagy a cég társadalmi elkötelezettségének erősítése terén.

Hosszú távra kell tervezni

A sikeres és hosszú távú stratégia, a generációváltás sikeres kezelése, valamint a cég társadalmi felelősségvállalása – ezek azok a legfontosabb szempontok, melyek alapján a magyarországi családi vállalkozások benyújthatják pályázataikat a díjra.

A példamutató üzleti gyakorlat ugyanakkor hosszú távon kell hogy fontos legyen a cégeknek. A családi vállalkozások fenntartható működése a gazdaság és a nemzeti kultúra fejlődéséhez is egyaránt hozzájárul – jelezte a díjat létrehozó pénzintézet közleményében.

Nincs külön statisztikai nyilvántartása a családi vállalkozásoknak, ám a kkv szektorban működő cégek nagyarányban tartoznának ide. Tavaly év végén 675 ezer cég működött ebben a szektorban Magyarországon.