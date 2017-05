Pénzügyi szolgáltatót vásárolt a KPMG

A KPMG megvásárolta a világ egyik vezető fintech társulási platformját, a Matchi-t, mely technológiai megoldások alkalmazásában úttörő pénzintézeteket, többek között bankokat és biztosító társaságokat kapcsol össze világszerte fintech megoldásszállítókkal. Segítségével a KPMG bevált piaci innovációkkal támogathatja pénzügyi szolgáltatások terén működő ügyfeleit az átalakulóban levő piaci környezetben.

A Matchi platformján több mint 700 kiemelt fintech megoldás, továbbá 2500 olyan fintech cég található, amelyek segítségével a pénzintézetek nem csak jelenlegi üzleti problémáikra találhatnak megoldást, hanem új piaci lehetőségek is megnyílhatnak előttük. A platform kizárólag olyan fintech cégeket és megoldásokat tartalmaz, amelyek előzetes értékelési és kiválasztási folyamaton estek keresztül. A pénzintézetek ezek közül válogathatnak, illetve használhatják a platform „Innovation Challenge" nevű eszközét is, melynek segítségével speciális problémáikat mutathatják be a globális fintech piacnak és kaphatnak megoldási javaslatokat. Ezzel a pénzintézetek számára elérhetővé válnak az élvonalbeli technológiai megoldások, valamint megismerhetik a világ vezető fintech cégeinek fogyasztókról szerzett tapasztalatait.

Ian Pollari, a KPMG globális fintech társvezetője szerint a Matchi megvásárlásával a KPMG bevált piaci ötletekkel támogathatja pénzügyi szolgáltatások terén működő ügyfeleit, a legnagyobb kihívások közepette. A Matchi platformja a többi fintech adatbázisnál sokkal több, hiszen azokkal ellentétben nemcsak listákat tartalmaz, hanem egy egyedi megközelítést is biztosít. Célja, hogy speciális esetekben összekapcsolja és segítse a pénzintézetek együttműködését a leginnovatívabb fintech cégekkel és megoldásokkal."

A Matchi 2013-mas indulása óta több mint 100 bankot és biztosítót kötött össze olyan fintech innovátorokkal, amelyek következő generációs fizetési, regtech (regulation technology), blockchain, vagy P2P biztosítási megoldásokra szakosodtak.

„A bankok, biztosítók Magyarországon is újragondolják stratégiájukat, üzleti működési modelljüket, hogy miként reagáljanak a digitalizáció hozta ügyféligényekre, hogyan használják ki a technológia adta számtalan új lehetőséget működésükben. Izgalmas kihívást jelent, hogy 2018-ban életbe lép a PSD2 uniós szabályozás, amely a bankokat kötelezi arra, hogy a szabályozás keretei között, az ügyfelek felhatalmazásainak megfelelően nyissák meg ügyféladataikat harmadik felek, így fintech-ek számára is. A következő években emiatt jelentősen átalakulhat a pénzintézeti szektor és a fintech-ek együttműködése." – mondta Kórász Tamás, a KPMG IT tanácsadásért felelős magyarországi partnere.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.