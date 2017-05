Kétezer uniós vállalatvezető nem tévedhet

Hat uniós tagállam vállalatvezetői a következő öt évben átlagosan 2 százalékos uniós gazdasági bővülésre számítanak - derül ki az amerikai McKinsey tanácsadó cég által közölt tanulmány adataiból.

A tanulmány szerint a megkérdezett hat tagország vállalatvezetői átlagosan

éves szinten mintegy 2,1 százalékos forgalomnövekedéssel számolnak.

A nagyobb, nemzetközileg beágyazott vállalatok vezetői pedig mintegy 5 százalékos bevételbővülést terveznek. A McKinsey Global Institute (MGI) hat ország, Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Királyság cégvezetőinek várakozásait vizsgálta, több mint 2 ezer vállalatvezető megkérdezésével.

A McKinsey több mint 400, Európában is tevékenykedő amerikai és kínai vállalat vezetőjét is megkérdezte: növekedési várakozásaik még az európai cégvezetőkénél is optimistábbak: a kínai vállalatok vezetői 3 százalékos, az amerikaié pedig 2,3 százalékos éves uniós GDP-bővülésre számítanak a következő öt évben.

A németországi cégvezetők növekedési várakozásai megfeleltek az átlagosan 2 százalékos uniós növekedési prognózisnak, azonban a forgalombővülést tekintve a német cégvezetők optimistábbak: évi 2,7 százalékos forgalombővülésre számítanak a következő öt évben.

A megkérdezett vállalatvezetők túlnyomó többsége (85 százaléka) úgy gondolja, az Európai Unió politikai intézménye sértetlen marad, azonban az euróövezet jövőjével kapcsolatban szkeptikusabbak: a megkérdezett vállalatvezetők 51 százaléka szerint a monetáris unió szűkülése vagy felbomlása várható (35 százalék szerint szűkül, 16 százalékuk szerint pedig felbomlik), míg 49 százalékuk szerint azonos szinten marad vagy folytatódik a monetáris integrációs folyamat a következő öt évben.