Közelebb kell hozni a globális termékláncokat az OECD-tagállamok kis- és középvállalkozásaihoz azért, hogy növekedjen a termelékenység – állapította meg Angel Gurria Budapesten, az OECD globális termelékenységi fórumán.

Angel Gurria, az OECD főtitkára szerint a legtöbb tagállamban a kkv-k adják az ország gazdaságának „gerincét", ezért javítani kell a termelékenységüket, be kell őket kapcsolni a globális értékláncba. Azt is hozzátette, a közszféra termelékenységét is fontos lenne mérni, jelenleg ezt csak 7 országban teszik meg.

A főtitkár szerint az átláthatóság az egyik legfontosabb szempont, főleg a multiknál, akik között gyakoriak a háttér-megállapodások, a kartellezések. Az OECD az utóbbi években 240 kartellt tárt fel, amelyek közel 20 százalékkal emeltek az árakon. Rámutatott arra is, a határon átnyúló termék-, illetve szolgáltatás-forgalom adatainak gyűjtésében is javítani kell az átláthatóságon.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az OECD globális termelékenységi fórumán kiemelte, a hazaikkv-k a beszállítói hálózatokon keresztül tudnak csatlakozni a nemzetközi vállalatokhoz, ez pedig lehetőséget jelent arra, hogy exportáljanak.

A kormány megújította a kis- és közepes cégek fejlődését szolgáló politikáját, ennek részeként kidolgozta a beszállítói cselekvési programot – fűzte hozzá. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy minél több magyar nagyvállalkozás és nemzetközi vállalat vonjon be kkv-kat a beszállítói hálózatába. A programmal a kormány a valós piaci igények alapján, de új megközelítéssel támogatja a kis- és közepes cégek fejlődését.

A miniszter szerint alapvető fontosságú a kormányzati és üzleti szféra közötti kommunikáció. Ezen a téren a sikeres együttműködés egyik jó példája a hatéves bérmegállapodás, amelynek lényege, hogy lehetővé teszi a minimálbér- és a garantált bérminimum emelését, valamint ezzel párhuzamosan csökkentenék a munkaadói terheket.