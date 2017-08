A lakásárak emelkedése a Genertel felmérésében szereplő ezer megkérdezett kevesebb, mint 20 százalékát aggasztja, de 56 százalékuk nem is tervez a közeljövőben ingatlan vásárolni. A felmérésben résztvevők 67 százaléka szerint további árnövekedés is várható a piacon.

A lakáspiacon tapasztalható árnövekedést természetesen idén is észlelik a Genertel által megkérdezettek és tavalyhoz hasonlóan, most is 67 százalékuk gondolja, hogy folytatódni fog az árak emelkedése.

Csupán 44 százalék tervez lakásvásárlást, vagy felújítást 2017- vagy 2018-ban. A válaszadók 21 (tavaly 18) százaléka úgy véli, hogy jól jár a lakásárak növekedésével, ez az a réteg, akik árulják az ingatlanjukat és remélik, hogy a magas ár ellenére is tudnak vevőt találni.

Tavalyhoz képest csökkent valamelyest azok aránya, akik vásárolnának ingatlant befektetési céllal, a tavalyi 70 százalék helyett most 64,5 százalék mondott igent, 24,3 százalék kizárta ezt a lehetőséget, a fennmaradó 11,2 százalék pedig nem tudta megmondani.

Azok közül, akik rendelkeznek lakásbiztosítással, 66 százalék állítja azt, hogy tisztában van a lakásbiztosítása díjával, illetve a szolgáltatásaival, lévén, hogy azt nemrég kötötte vagy éppen ellenőrizte. A fennmaradó hét százalék nem szokta nézni a díjakat, nem foglalkozik a biztosításával, hét százalék nem rendelkezik biztosítással. Megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy a lakásbiztosítás díjak növekedni fognak-e a lakásárak miatt. A válaszadók 61 százaléka szerint igen, 19 százalék szerint nincs hatással a lakásár a biztosításra, a fennmaradóak pedig nem tudtak érdemben választ adni.