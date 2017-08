Legkésőbb szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie a NAV számára, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe. A székhelyszolgáltatók ugyanis, bár hasznosak lehetnek például egy külföldi vállalkozó számára, sokszor a cégmegszüntetések költségei elől menekülő vállalkozók mentsvárai lettek – mondta el a vallalkozokforuma.hu-nak Papp Tibor, az Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.

Az őszi határidő azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés még tavaly kelt és azóta nem következett be változás az adatokban. Ha a szerződés idei, vagy az adatok változtak, a bejelentést a szerződéskötést követő 15 napon belül meg kell tenni.

A székhelyszolgáltatás igénybevételének számos legitim oka lehet. Nem csak a posta átvételét biztosíthatják, hanem megfelelő helyszínt is nyújthatnak egy-egy üzleti megbeszéléshez, taggyűléshez. Ez hasznos lehet például egy többnyire külföldön tartózkodó vállalkozónak, de megfelelő székhelyválasztással iparűzésiadó-mentesség is elérhető és a gépjárműadó 20 százaléka is megspórolható - mondta a vezérigazgató.

Sok székhelyszolgáltató azonban valóságos cégtemetővé vált. Mivel egy gazdasági társaság megszüntetése költséges folyamat, egyszerűbb bejelentkezni egy székhelyszolgáltatóhoz, majd az első hónap díjainak kiegyenlítése után eltűnni.

Ha a NAV kiszáll a helyszínre, nem talál se iratot, se ügyvezetőt, se pénzt, se eszközöket.

Bár a NAV hivatalos tájékoztatást még nem adott ki, a szakértő szerint az ilyen cégtemetők visszaszorítása áll a bejelentési kötelezettség hátterében. Az adóhatóság ugyanis így tudhatja, hogy az új székhely egy székhelyszolgáltatóé, ami fokozott figyelmet érdemel a részükről.