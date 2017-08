Magyarország fontos szerepet vállalhat a jelentős fejlesztések előtt álló kazah mezőgazdaság korszerűsítésében, különösen az agrotechnológia, a kutatási és fejlesztési tapasztalatok, a GMO-mentesség terén elért eredmények hasznosulhatnak a közép-ázsiai országban - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

Kazahsztán nem csupán a térség legnagyobb állama, de mezőgazdasága is fejlesztésre szorul, hiszen kevés a korszerű mezőgazdasági berendezése és a jól képzett szakembere, Magyarország ezért szeretne bekapcsolódni a modernizációs folyamatba Fazekas szerint.

Kedvező lehet a magyar export számára, hogy az ottani termelők különösen a vetőmagok iránt érdeklődnek, hiszen Magyarország a világ egyik legjelentősebb vetőmag-előállítója,de állattartó telepek, hűtő- és fagyasztóházak építésére is lehetőség nyílhat - tette hozzá.

A helyi piacon hagyományosan keresettek a magyar konzervek, borok, szeszes italok és egyes prémium termékek, de az innovációk is sikeresek lehetnek az egykori szovjet tagállamban. A kazah fővárosban a napokban sikerrel mutatkoztak be a magyar fejlesztések, többek között a környezetszennyezést semlegesítő anyagok, geotermikus energiát hasznosító berendezések, a biomassza-feldolgozás és az üvegbeton is - ismertette az agrártárca vezetője.