A szakértők szerint jelenleg a legnagyobb mértékben az árazástól függ egy ingatlan eladásának a sebessége. Túlárazni csak akkor érdemes, ha az ingatlan rendkívül jó adottságokkal - első emelet, zöldövezet, jó közlekedés - vagy valami különlegességgel rendelkezik, mely egyedivé teszi.

A rendkívül jó paraméterekkel rendelkező ingatlanok gyakran még a piacra sem kerülnek ki, ha pedig mégis meghirdetik, az első érdeklődő lecsap rájuk. Ha viszont a megfelelő paraméterek nem adottak, akkor csak az árazás segíthet. Eladhatatlan lakás nincs, csak rossz ár.

A Balla Ingatlan szakértői szerint egy valós értékesítési áron kínált lakás, főleg, ha még kellően rugalmas is az eladója, egy-két hét alatt eladható Budapesten.

Ezzel szemben a már csak "átlagáron" kínált lakások esetében 3-4 hónapra szükség lehet az eladáshoz, két hónapra becsülhető az átlagos értékesítési idő. Ez igaz a panellakásokra és a téglaépítésű lakásokra is. A családi házaknak érezhetően lassabb a forgási sebessége: elfogadható árazás mellett 6-10 hónap alatt értékesíteni lehet őket.

Egy jelentősen túlárazott ingatlan eladása évekig is elhúzódhat. És évek múltán is csak akkor válik eladhatóvá, ha az árak közben felfelé tartanak, és így a piaci árak lassan beérik az adott ingatlan hirdetési árát. Ha viszont nem emelkednek már az árak, akkor akár teljesen eladhatatlanná is válhat az ingatlan.

A jelentős mértékben túlárazott ingatlanok csak akkor értékesíthetők, ha valami különleges adottságuk van. Jelentős túlárazottságról pedig már a piaci árnál akár 15 százalékkal magasabb árak esetében is beszélhetünk.

Az a tényező szintén meg tudja hosszabbítani az értékesítési időt, ha egy lakás lepattant társasházban van vagy túlzottan nagy méretű. Az első esetben riasztó lehet, hogy belátható időn belül nem lesz felújítva a ház, utóbbi esetben pedig egyszerűen nem keresett a lakás. Az átlagos vevő ugyanis inkább kisméretű lakást keres, a nagyok iránt tipikusan olyan befektetők érdeklődnek, akiknek az első kérdésük az, hogy az elosztás alapján kettéválaszthatól-e az ingatlan. Ez viszont már további, komoly beruházást feltételez, így érthető módon kevesebb a potenciális vásárló.

Ugyancsak gondot jelenthet, ha bérlő van a hirdetett lakásban. Ilyenkor ugyanis felmerül a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy vajon a bérlő ki fog-e költözni. Ezért, ha biztosan el akarja adni a lakást a tulajdonosa, akkor érdemes előbb felmondania a bérlőnek, mert reális áron most úgyis fog rá vevőt találni.