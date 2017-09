Az idén egy átlagos online vásárló már 11 alkalommal intézte vásárlását webáruházon keresztül. A szektor 18 százalékos növekedése messze meghaladja a hagyományos kiskereskedelem bővülési ütemét, ami természetesen a csomagszámok emelkedésében is megmutatkozik. Kérdés, hogyan lehet majd az igényeket kiszolgálni az ünnepi hajrában.

A gyors fejlődésnek köszönhetően a logisztikai folyamatok lekövetése is egyre nagyobb kihívást jelent, miközben az ünnepi szezon még csak most fog elindulni. Tovább súlyosbítja a helyzetet a futárcégeket is elérő, fokozott munkaerőhiány - derül ki a GKI Digital iparági jelentéséből.

Bár népszerűek a logisztikai cégek által üzemeltetett átadópontok, a csomagok jelentős része - mintegy 12 millió - 2016-ban is egyenesen a címzetthez került kiszállításra. A futárcégek számára hagyományosan az ünnepi szezon számít a legfontosabb és egyben legnehezebb időszaknak. Az éves csomagszámaik 30-40 százalékát a karácsonyt megelőző 2-3 hónapban kézbesítik.

Ezt az időszakot az elmúlt pár évben tovább szűkítette - gyakorlatilag mindössze 3-4 hétre - az e-kereskedők által hazánkban is elterjesztett Black Friday (Fekete Péntek).

Az ünnepi szezont indító, november végi péntek reklámozása tavaly már olyan méreteket öltött, hogy vásárlók tömegei tartották vissza októberi, novemberi költéseiket az elcsíphető akciós ajánlatok reményében. Az így koncentrálódó keresletet nem is tudták se a kereskedők, se a logisztikai cégek megfelelő tempóban lekövetni, így szinte mindenhol csúszások, torlódások voltak a kézbesítésben.

Miközben a Black Friday iránti érdeklődés idén is óriásinak ígérkezik, más problémával is szembe kell néznie a szektornak: az egész országban tapasztalható munkaerőhiány a GKI szerint már többek közt az online kiskereskedelmet kiszolgáló logisztikában is megmutatkozik.

Raktári munkást és futárt is nehéz találni, ráadásul az elmúlt hónapokban a munkaerő minősége is sokat romlott.

A jelentkezők kevésbé képzettek és gyakorlottak, betanításuk ezért időigényes és költséges, ezt követően pedig nehéz őket megtartani, amit tovább tetéz a minimálbérek tavaszi emelése.

A versenyképes szakemberek hiányának egyik jellemző oka ebben a szektorban is a kivándorlás. Már nem csak a sofőrök, de az őket közvetlenül foglalkoztató, a helyi csomagkezelésért felelős logisztikai alvállalkozók is sok esetben inkább külföldön, jellemzően Ausztriában keresnek jobb lehetőségeket.

A munkaerő megtartását nehezíti, hogy a hazai tulajdonban lévő futárcégek többségének korlátozottak a béremelési lehetőségei. Az elmúlt években csökkentek, vagy legalábbis befagytak az internetes vásárlás kézbesítési díjai, miközben 2017-ben már elvárt az időablakos szállítás, az egynapos garantált kézbesítés, vagy épp a kártyás fizetési lehetőség.

A futárokat kiszolgáló raktáros és szortírozói feladatköröknél egyre kevesebb esetben van a jelentkezőknek targoncakezelői vizsgája és még kevesebben rendelkeznek felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel. Ezek hiánya megnehezíti, de legalábbis lassítja és drágítja a munkaerő betanulási idejét, ezért a cégek számára még fájóbb a nagy fluktuáció és elvándorlás.

A felméréskészítők szerint a vásárlóknak a jövőben el kell fogadniuk, hogy a kiszállítás többe kerül, a boltoknak viszont csak olyat szabad ígérnie, amit teljesíteni is tud. Vonatkozik ez a kiszállítás színvonalára, ütemezésére egyaránt.