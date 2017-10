A brexit fejleményei és Trump elnök meglepő fordulatokat tartogató politikája dacára úgy tűnik, megnyugodtak a befektetők. Az év hátralévő hónapjait kedvező piaci hangulattal és stabil növekedéssel zárhatják, sőt, Magyarország számára akár még a hitelminősítők részéről is pozitív jelzések jöhetnek – jelezte a K&H.

Az idei évre előre jelzett, befektetői szempontból leginkább izgalomra okot adó események, így a holland, a francia és a német választások, a brexit körüli izgalmak csillapodása után nyugodt időszak következik. Úgy tűnik, még Trump elnök sajátos politikáját is megszokták a befektetők. Az utolsó negyedévben adott a pozitív hangulat, ráadásul több régióban a feldolgozóipari és a szolgáltatóipari konjunktúra indexek is többéves csúcson vannak, és a piacok is sokat erősödtek – mondta el Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfólió-menedzsere.

Szeptemberben a német feldolgozóipari konjunktúra-index történelmi csúcsra emelkedett, az amerikai index esetében pedig 2004 óta nem voltak ilyen jók a kilátások.

Ennek is köszönhetően mindkét régióban 2 százalék feletti növekedésre lehet számítani 2017-ben.

Hasonlóan nyugodt a kép keleten is: mostanság nem hallani túl sokat Kína felől, ami jó hír a befektetőknek, hiszen azt mutatja, hogy jól menedzselik a lassuló, jelenleg 7 százalék körüli növekedést, miközben a konjunktúra előrejelzések szintén optimista képet mutatnak.

A kedvező befektetői hangulat és meggyőző gazdasági adatok zöld utat adnak a jegybankok számára a háttérbe vonuláshoz, csupán az egyetlen hiányzó dolog, az infláció vártnál lassabb élénkülése teszi még kérdésessé ennek ütemezését. A Fed és az EKB is 2 százalékos inflációs célt határozott meg, azonban a nyersanyagok - leginkább az olaj - tartósan alacsony árszintje mellett várhatóan ez sem idén, sem jövőre nem fog teljesülni.

A jegybankok az alacsony infláció miatt egyelőre nem sietnek visszavonni piactámogató intézkedéseiket, így bár a befektetők egyértelműen azt várják, hogy jövőre kisebb támogatást kapnak a piacok, a Fed részéről csupán két kamatemelésben gondolkodnak 2017-18-ra vonatkozóan, szemben a Fed által előrejelzett 4x25 bázispontos emeléshez képest.

A befektetők számára mindez azt jelenti, hogy idén már nem lehet túl sok jóra számítani a globális kötvénypiacokon - emelte ki a befektetési szakember.

Magyarország 3,5-4 százalék közötti GDP növekedéssel és 2,5 százalék körüli inflációval zárhatja az évet. Emellett tovább folytatódik az államadósság átrendeződése, aminek lépéseként jelenleg a rövidebb futamidejű dollárkötvények visszavásárlása, és helyettük 10 éves eurós állampapírok kibocsátása zajlik. A hazai adósságprofil sokat javult: a 2011-ben még 50 százalékra rúgó deviza-adósság idén 23 százalék közelébe csökkent, miközben a lejárati szerkezet is javult-hosszabbodott.

„A gazdasági mutatók a nemzetközi hitelminősítők számára is megnyerőek, hiszen augusztusban az S&P az adósminősítéshez rendelt stabil kilátást pozitívra változtatta – ami egy közelgő felminősítés előszobáját jelenti. Az S&P pozitív lépését októberben a Moody's, novemberben pedig a Fitch követheti.

Óriási piaci hatásra azért nem kell számítani, várhatóan nem fog érdemi kötvénypiaci hozamcsökkenésben lecsapódni, de a hosszú távú adósságfinanszírozáshoz a nemzetközi környezet romlása esetén is hasznos lehet a magasabb adósságkockázati besorolás - mondta Kovács.