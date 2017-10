A legtöbb háztartásban már bevett szokás, hogy szakembert hívnak és ellenőriztetik a lakásban található gázkészülékeket. Erre egyre nagyobb szükség van, hiszen hazánkban a gázkészülékek életkora a 20 évet is meghaladja, ami az autóállománynál is öregebb. Ez azt is jelenti, hogy sok esetben a csere a jobb választás.