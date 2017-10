A GfK Kereskedelmi Analízisek idei első félévet elemző tanulmánya szerint a háztartások ritkábban vásároltak nagyobb összegben napi fogyasztási cikket 2017. január-június között. Az év első felében újra a diszkontok teljesítménye bizonyult a legjobbnak; a vásárlói magatartás pedig tovább észszerűsödött.

A magyar háztartások napi fogyasztási cikkekre fordított költése 2017 első félévében stagnált az azt megelőző év azonos időszakához képest a GfK rendszeres, a hazai kiskereskedelmi folyamatokat félévente feltérképező Kereskedelmi Analízisek tanulmánya szerint.

Bár az idei első hat hónapban a vásárlási gyakoriság visszaesett, ennek hatását ellensúlyozta a közel azonos arányban növekvő átlagos kosárméret – azaz ritkábban, de alkalmanként többet költöttek a vásárlók napi fogyasztási ccikkekre 2017. január-június időszakban.

A forgalom bővülését tekintve a legdinamikusabban az online és a diszkont értékesítés fejlődik világszerte: esetükben 2016-ról 2021-re 18,2 és 5,1 százalékos éves átlagos növekedéssel számolhatunk a Planet Retail adatai szerint.

Idén az első félévben Magyarországon is folytatódott a diszkontok diadalmenete. Azon túl, hogy a folyamatos a bővülés, piaci részarányának növekedési üteme is fokozódott, 2017 első félévében. A diszkontot a legnagyobb vásárlói hatókörrel és az átlagos kosárméretet tekintve is csak a hipermarket előzte meg a sorban. Az árukészletében nagy arányban kereskedelmi márkákat tartó diszkontok nem csupán a leglátogatottabbak voltak 2017 első felében, de az ide tartozó háromból láncból kettő forgalmának az átlagosnál nagyobb részét adták a magas jövedelmű háztartások.

Tovább erősödtek a kereskedelmi márkák a diszkontok, a drogériák és a szupermarketek esetében egyaránt, valamint újra nőtt a kártyás vásárlások aránya.

Egyértelműen nagyobb bizalom látszik az online rendelési lehetőség iránt is, aminek eredményeképpen az online forgalom struktúrája immár megközelíteni látszik a teljes FMCG-forgalom szerkezetét. Vagyis bármit megrendelünk online - ugyanakkor inkább asztali gépről és nem mobilról.