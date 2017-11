Szinte minden építőipari statisztikai mutató jól alakult 2017. harmadik negyedévében, de még így is az építő szektor az egyik legproblémásabb hazai ágazat - derül ki az Opten adataiból.

Továbbra is kitart az építőipar lendülete, a termelékenységi és a szerződési volumenek hónapról hónapra növekedtek 2017 harmadik negyedéve során, és az aktuális adatok immár stabilan a 2010-es értékek felett vannak – mondta Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. A harmadik negyedéves termelési adatok valamelyest ingadoztak ugyan hónapról hónapra, de

mintegy 20-30 százalékkal magasabb szinten vannak, mint például a 2010-es értékek.

Egyedülálló szektorként a cégalapítások száma meghaladja a cégtörlések számát, a 997 cégalapítás mellett 988 cégtörlés történt. A szektor egyes területeire továbbra is jellemző a munkaerőhiány, ennek ellenére az alkalmazotti létszám folyamatosan emelkedik. Jelenleg mintegy 166 ezer munkavállaló dolgozik a szektorban – mondta az Opten szakértője.

Az ágazat továbbra sem problémamentes, a cégtörlési arányok rendkívül magasnak számítanak szektorszintű összehasonlításban is.

A magas cégtörlési arány egy másik problémás tényezővel is összefüggésbe hozható, miszerint a szektorban rendkívül sok a rövid életű mikrovállalkozás. Nem lehet általánosítani, de a mikrocégek egy része kicsúszhat a kormányzati szervek ellenőrzése alól. Bár kétségtelen, hogy történt előrelépés az elmúlt években e tekintetben, mégis a szektor teljesítményének egy részét elég nehéz mérni és ellenőrizni.

Ezt támasztja alá az is, hogy továbbra is magas a felszámolások száma: 2017. harmadik negyedévében 249 építőipari cég ellen indult felszámolás, de ezen eljárásokban nem túl kedvezők a hitelezők esélyei a követeléseik behajtására. A megszűnések döntő többsége kényszertörléssel zárul, ami szintén azt jelzi, hogy a követelések behajtására alacsony az esély. A hitelezők sokszor eleve nem is próbálkoznak a behajtással, mert a behajtási költségeiket sem tudják sokszor begyűjteni, nem, hogy az eredeti követelést.