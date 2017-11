Újabb rekordot döntött idén az ingatlanfejlesztési piac, a befektetési tranzakciók összértéke, a belföldi befektetők arányának látványos erősödése mellett, az év végéig várhatóan meghaladja a 2 milliárd eurót, ami történelmi csúcsot jelent.

Erőteljes az érdeklődés az ipari ingatlanok iránt, ebben a szegmensben és a fővárosi irodapiacon is történelmi mélypontra csökkent az üresedési ráta. A még mindig erős növekedési potenciállal rendelkező iroda- és ipari ingatlanok mellett a lakáspiac is tovább pörgött idén, elsősorban a csok, a kedvezményes lakásáfa és a lakáshitelezés beindulásának köszönhetően.

A növekedés lendületét azonban visszavetheti az építőipari kapacitáshiány, a kedvezményes áfa megszűnése 2019-től pedig akár meg is fordíthatja az eddigi kedvező trendet.

A szakma, a piac szereplői ezért egyöntetűen az 5 százalékos áfa fennmaradását szorgalmazzák 2019 után is

– hangsúlyozza Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke az V. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából.

A prognosztizált egymillió négyzetméter helyett az IFK-tagok átadott és a folyamatban lévő projektjei 1,5 millió négyzetmétert tesznek ki, a beruházási érték pedig meghaladja a 2,2 milliárd eurót, ami abszolút rekord. Jelenleg alig található kihasználatlan irodaterület a minőségi A vagy B kategóriás épületekben, a fővárosi üresedési mutató sosem állt még ennyire alacsony szinten. A szereplők optimisták, a budapesti irodapiac akár több millió négyzetéter új irodahelyet is igényelhet, amelyek a következő években várhatóan meg is épülnek – mondta Takács.

Az MNB legfrissebb lakáspiaci jelentését is idézte az IFK elnöke, elmondva, hogy a lakáspiacon továbbra is erős a kereslet, a lakásárak évek óta tartó dinamikus növekedése ellenére még van tere a drágulásnak, főleg vidéken. A kiadott építési engedélyek 2016-os megugrását követően immár az újonnan épített lakások száma is mintegy 42 százalékkal nőtt a fél év során az egy évvel korábbihoz képest.

A jelenleg építés alatt álló fővárosi újlakás-projektek várható befejezése alapján az átadások 2018 év végén ugorhatnak meg.

Míg 2017-re összesen 3,2 ezer, addig 2018-ra 7,7 ezer új lakás befejezése és átadása várható Budapesten. Azonban a projektek 41 százalékában időben eltolódott az átadás tervezett időpontja, az épülő új lakások átlagosan valamivel több mint fél évet csúsznak. A lakásárak, csökkenő ütemben ugyan, de tovább emelkedhetnek. Az éves nominális lakásár-drágulás az első fél évben az MNB lakásárindex értékei szerint kissé meghaladta a 15 százalékot, reálértelemben 12,8 százalékos volt. A növekedés 2017-ben még folytatódhat, de valamelyest lassabban, mintegy 11 százalékos éves dinamikára számít az MNB.

Az IFK felmérése szerint nagyjából 30 ezer új lakásnak kellene felépülnie Magyarországon a régiós átlag eléréséhez. A kormányzati intézkedések hatására 2016-ban közel háromezerrel több új lakás épült meg 2015-höz képest, és a lakásépítések hosszú megvalósulási ideje miatt ennél jelentősebb hatás 2017-től várható. Amennyiben 2019 után is fennmarad a kedvezményes áfakulcs, 2022-ig évi 28 ezer közelébe emelkedik az épített lakások száma.