A fiatalok nem is ismerik az építő szakmákat, sok alapvetőnek tűnő szakma létezéséről egyáltalán nem is tudnak. A kőművest, festőt még ismerik, és tudják is, hogy mit csinál, de bármennyire hihetetlen, a többség tudása itt meg is áll. A probléma jobb megismerése és megértése érdekében további felméréseket tervezünk, mert úgy tűnik, hogy hiába az egyes mesterségek népszerűsítése, ha nem tudják mit is takar valójában – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.