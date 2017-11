Három és fél éves csúcson a kkv-k beruházási kedve

Több éves csúcson a kis- és középvállalkozások (kkv) beruházási hajlandósága, a cégvezetők 62 százaléka tervez valamilyen fejlesztést. A középvállalkozásoknál még ennél is nagyobb az arány, ugyanis 91 százalékuk tervez valamilyen beruházást. A K&H kkv bizalmi index kutatásából továbbá kiderül az is, hogy a célokat tekintve a gépek, berendezések korszerűsítése áll az élen, de ingatlanberuházásokban is egyre többen gondolkodnak.