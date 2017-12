Startup seregszemle Budapesten

Hatalmas sikerrel zárult a régió legjelentősebb startup és innovációs rendezvénye, a V4 Startup and Innovation Tour budapesti záróeseménye. A két nap alatt több mint 600 fő – hazai és regionális startupok, befektetők, inkubátorházak, valamint gazdasági és politikai szereplők – vettek részt a szakmai előadásokon, workshopokon. A leginnovatívabb hazai startupok pedig egy interaktív kiállításon mutathatták be ötleteiket.

Az idén első alkalommal megrendezett Startup and Innovation Award of Hungary díjátadón induló hazai és regionális startupok között a kockázati tőkebefektetőkből, inkubátor cégek képviselőiből, mentorokból álló, közel 30 fős zsűri négy kategóriában hirdetett győzteseket. A legígéretesebb startupok – a két évnél rövidebb ideje működő, az ötlet kidolgozásán vagy már a projekt fejlesztésén munkálkodó vállalkozások – közül a Smartsurance Technologies Kft kapta a fődíjat, a kirph.io névre keresztelt, közösségi alapokon működő okos-casco applikációjának köszönhetően.

A legdinamikusabban fejlődő startupok kategóriájába a több mint két éve működő és már legalább 50 ezer eurós bevételt elérő, 2017-ben kiemelkedő eredményt produkáló cégek kerültek. Az alapítók tevékenysége, csapatuk összetétele, a cégben rejlő növekedési potenciál, a nemzetközi piaci kilátásaik, valamint termék egyedisége alapján az Ordit Hungary Kft megoldása nyert. Az év startup alapítója a Hiventures portfoliójába tartozó Neticle Technologies vezetője, Szekeres Péter lett. A V4 országok legjobb startupja kategóriában a rendezvénysorozat varsói, prágai és pozsonyi Fastlane állomásainak legjobbjai közül került ki. Ebben a kategóriában végül Angee Technology vihette haza a fődíjat.

A nyertesek részt vehetnek az egyik legnagyobb európai kockázati tőkebefektetési seregszemléjén, a bécsi Pioneers-en, 2018 első negyedében pedig hozzájuthatnak a Google startupokat segítő Launchpad platformjához, valamint egy évig ingyen használhatnak vállalati felhőmegoldásokat, testreszabott kommunikációs szolgáltatást kapnak, és akár 1,5 millió eurós tőkebefektetéshez is juthatnak a Hiventures-től.

A rendezvénysorozat zárásaként rendezték a „Visegrad in the ring" eseményt, ahol olyan nagy vállalati partnerek innovációs problémáját oldották meg a szereplő startupok, mint a Viber, GE, National Instrument, Invitech vagy MOL Csoport. Zárásként a Get in the ring döntőjében dőlt el, hogy ki lesz 2017-ben a régió legígéretesebb vállalkozása. A tét óriási volt, hiszen a nyertes 80 ezer eurós befektetéssel gazdagodva, profi befektetési szakemberek által felkészítve részt vehet a „Get in the ring" startup verseny nemzetközi döntőjén.

A rangos zsűriben a startup ökoszisztéma legjelentősebb szereplői között ott volt többek között Csendes Olivér, a Pioneers vezetője, vagy John Biggs a TechCrunch főszerkesztője. A versenyt végül a Zyntern nyerte, akik a pályakezdők új generációs karrieroldalával, a fiataloknak segítenek a megfelelő gyakornoki és pályakezdő pozíció megtalálásában. Ezzel a győzelemmel a Zyntern egy lépéssel közelebb került a Hiventures befektetési programjaihoz.