A világ több mint hatszáz - a dolgozók és a lakók egészségének szempontjait is figyelembe véve tervezett - épülete közül minden ötödik Európában épült vagy épül - írja közleményében a Futureal csoport. Lakosságszámra vetítve Magyarország előkelő helyet foglal el a listákon. A világon a hatodik, Európában pedig a második helyen áll a WELL Building minősítésre regisztrált épületek száma alapján.

A világon eddig több mint 600 épületet regisztrált a WELL Building Institute, amelynek nemzetközi besorolása a dolgozók vagy lakók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az iroda- és lakóépület-fejlesztéseknél. A minősítési rendszerben regisztrált épületeknek ötöde található Európában, a legtöbb, szám szerint 40 ilyen épület, Franciaországban. A második helyen az Egyesült Királyság áll 24 épületettel, Magyarország pedig 7, a dolgozói „jóllétet" szem előtt tartó irodakomplexummal szerepel a listán.

Élvonalban Magyarország

Lakosságszámra vetítve nemcsak Európa, hanem a világ élvonalába is tartozik Magyarország: a hazai WELL Building-regisztrált épületek aránya az összes érintett európai ország átlagának 2,5-szerese, ami Írország után a második helyet jelenti a kontinensen ebben az összevetésben, de globálisan is a hatodik helyre sorolja Magyarországot, közvetlenül az Egyesült Államok után.

Az International WELL Building Institute (WELL) nemzetközi besorolása az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli

Az értékelés hét szempont – levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján történik. A minősítési rendszer ugyanakkor a jövőben több elemmel is kibővülhet.

A zöld építés legrangosabb szakmai rendezvényén, a Bostonban megrendezett Greenbuild 2017 konferencián és kiállításon elhangzottak szerint akár a munkáltató cégeket is minősíthetné egy hasonló rendszer, ezzel is nagyobb elkötelezettséget indukálva a dolgozói jóllét felé.A kritériumok kibővülhetnek a munkába jutás és a munkahely szélesebb környezetének vizsgálatával, hiszen ezek is komoly kihatással lehetnek a dolgozók egészségére.

A "zöld építészet" a jövő egyik legfontosabb trendje lehet

A környezettudatosság és az épületet használók egészségének figyelembe vétele olyan szempontok, melyek a jövő épületeinek tervezésekor első helyen szerepelhetnek.

A zöld építészet számára egyértelmű, hogy az emberiség milyen mértékben felelős a bolygó változásaiért, ezért minden más elé helyezi, hogy az épített környezet alakításával a Földet egy hosszú távon fenntartható, élhető otthonná alakítsa" – fogalmazott Bill Clinton, korábbi amerikai elnök, a Greenbuild 2017 konferencián.

A washingtoni Fehér Ház korábbi felújítását, illetve a hurrikán sújtotta területek újjáépítését is ezek a szempontok motiválták, mint ahogy egy amerikai támogatással, Haitin épülő iskola tervezésénél is nagy hangsúlyt fektettek a „jóllét" kritériumaira.

Magyarországon a Futureal-csoport fejlesztései közül a budapesti Váci úti irodafolyosón épülő Advance Tower, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett, az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza közelében megvalósuló Budapest ONE, illetve a Corvin-negyedben fejlesztett Corvin 5 irodakomplexumok szerepelnek a WELL Building regisztrációs listáján.

A hazai irodapiacon is megkerülhetetlen fenntarthatósági épületminősítések, mint a LEED és a BREEAM, a WELL Building-besorolással kiegészítve egy olyan egységes rendszert jelentenek, amely a környezettudatosság teljes spektrumán kiemelkedő épületek létrehozását teszi lehetővé.