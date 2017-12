A vállalkozásoknak egyre többet kell költeni ahhoz, hogy eljussanak a célcsoportjukhoz a Facebookon. A kisvállalkozások célja a Facebook jelenléttel az elmúlt évek során egyre inkább a megtérülést ígérő lehetőségek felé fordult az RG Stúdió kutatása szerint.

Az új ügyfelek szerzése mint cél a legfontosabb a válaszadók körében, és ez nőtt a legjobban az évek során. Bár a márkaépítés a második, jelentősége csökkent, a harmadik helyen a közvetlen értékesítés és a kapcsolattartás a vevőkkel van, de a tendenciák a közvetlen értékesítésnek kedveznek.

A marketingkeret csökkentés már szinte senkinek nem merül fel szempontként.

Egyre több az olyan jelenség, amit a cégek nem szeretnek a közösségi hálózatban. A kkv-k legnagyobb gondja továbbra is az, hogy nem jelennek meg a bejegyzéseik az összes rajongójuk előtt, de nagy ugrással a második helyen termett a rajongógyűjtés nehézsége, s közel ekkorát ugrott az egyre nagyobb hirdetési igény is.

Sokkal többen gondolják a válaszadó cégek képviselői közül, hogy a Facebook kezd veszíteni a varázsából.

A megkérdezettek egyre bizonytalanabbak azzal kapcsolatban, hogy megéri-e facebookozniuk. Ugyan közel 70 százalékuk még most is azt mondja, hogy megéri, de az arány csökkent, miközben nőtt azok száma is, akik ezt nem tudták eldönteni.

Ugyanakkor karácsonyra a legtöbb cég még változatlanul a Facebookot tartja a legfontosabb hirdetési felületnek. A válaszadók 77,3 százaléka mondta azt, hogy legalább annyit fog költeni a legnagyobb közösségi platformon, mint tavaly, miközben ugyanez a Google hirdetési platformján csak 49,5 százalék.

A válaszadó kkv-k számára a második legfontosabb közösségi hálózat kommunikáció szempontjából az Instagram lett, harmadik pedig a Messenger, ezeken tartják ugyanis leggyakrabban a kapcsolatot a célcsoportjukkal.