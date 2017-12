Több szegmens, így az építőipar teljesítményét is korlátozza a munkaerőhiány, és mára látszik, hogy nem ideiglenes jelenségről van szó - áll az egyik nagymúltú építőipari vállalat, a Grabarics Kft. közleményében. A cég szerint, lassan a piac minden szereplőjének be kell terveznie a hosszabb vállalási időket, és fel kell készülni a befektetői sorban állásra is.