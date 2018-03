Eladná a cégét? Ezt az öt hibát mindenképpen kerülje el!

Amikor egy cégnél nincs megoldva az utódlás, a cégvezető vagy tulajdonos a cég eladása felé hajlik. Ez azonban nem is olyan egyszerű, így rengeteg hibalehetőséget rejt. Mutatunk öt hibát a Saxum szakértőitől.

Egy cégeladásnak több oka is lehet, és a családi vállalkozások bizony előbb-utóbb generációváltásba futnak bele, amit viszont csak a cégek mintegy harmada él túl. De cégeladás oka lehet a cégvezető, vagy tulajdonos lebetegedése, halála, vagy akár az is, hogy csak egyszerűen elfáradt, vagy szeretne más tevékenységgel foglalkozni.

Ilyenkor merül fel a cég eladása, mely nem olyan egyszerű, mint egy ingóságot eladni.

A céget kelendővé kell tenni és ki kell választani a leendő tulajdonost. Börcsök Péter, a SAXUM Corporate Finance Zrt. szenior befektetési szakembere több ilyen hibát is csokorba szedett a Piacésprofit.hu hasábjain.

1. Rossz időzítés

Amennyiben a tulajdonos vagy cégvezető halála vagy súlyos lebetegedése, esetleg egy jelentős árbevételt hozó megbízó elvesztése váltja ki a cégeladási hajlandóságot, az egyben azt is jelenti, hogy az árból engedni kell. A teljes árat ugyanis egy jól prosperáló cégért fizetik ki, ahol rendben megy minden és folyamatosak a bevételek. Minden más esetben, beleértve azt is, amikor a makrogazdasági környezet nem kedvez az eladáshoz, szükségszerűen csak kevesebbért lehet cégrészesedést értékesíteni, hiszen a befektető értéket akar vásárolni, nem pedig megmenteni a céget.

2. Rosszul kialakított tárgyalási pozíció és befektetői kör

Az eladás során a vállalkozás körüli kockázatok oda vezethetnek, hogy a cég eladása nem fogja az optimális bevételt hozni az eladó számára. Ha van rá lehetőség, egy már ismert személyt kell kiválasztani új tulajdonosként, például meglévő tulajdonost, családtagot, vagy akár egy beszállítót. Ha azonban a konkurencia bukkan fel vásárlási szándékkal, ott nehéz megtartani a vállalkozás bizalmas információit, üzleti titkait, a pénzügyi befektetők pedig általában a valós értékénél kevesebbet fizetnek a cég részesedéséért.

3. Alulbecsült adminisztráció

Ismét csak a remélt eladási ár csökkenését hozhatja, ha a jelenlegi tulajdonos által kezelhetőnek tartott környezet nem vonzó, vagy épp taszító a kiszemelt vásárló fél számára. Ezt a helyzetet meg lehet előzni a cég átvilágításával adótanácsadó és ügyvéd bevonásával, akik feltárják a vállalkozás kritikus pontjait.

4. Tranzakció időtartama

Az átlagos cégeladási idő másfél év, de legkevesebb fél év, mire minden lezajlik még a legolajozottabb esetekben is. A cégeladási folyamat esetleg meg is torpanhat, erre is célszerű időtartalékot képezni.

5. Hiányzó erőforrások

Az eladási procedúra rengeteg energiával jár, amely a cégre jelentős terhet ró. Külön probléma, ha a cégtulajdonos titokban kívánja tartani a cégeladási szándékot a cég munkatársai előtt, mert akkor még szűkebb csapattal dolgozhat.

Az érdeklődők 5 további elkerülendő hibáról is olvashatnak a Piacésprofit.hu fent hivatkozott cikkében.