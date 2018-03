Csak piacképes bérrel lehet jól motiválni a dolgozókat

Az elektronikai-, világítástechnikai eszközöket gyártó Melecs győri üzemében bevezettek egy 12 százalékos béremelésnek beillő termelési pótlékot, amivel a dolgozókat a túlóra vállalására ösztönzik arra az időszakra, amikor magasabb a vevői igény a termékeik iránt. A kismamáknak egy-, illetve kétműszakos munkarendet alakítottak ki.

Mint arról az Üzletrész.hu is beszámolt, a Szlovák Autóipari Szövetség elnöke, Juraj Sinay elismerte, hogy annyira elhatalmasodott a szlovák autóiparon a munkaerőhiány, hogy kénytelenek már külföldi munkásokkal betölteni az állásokat. Kiss Gabriella, a Melecs győri üzemének személyügyi vezetője szerint, aki az Autopro.hu-nak nyilatkozott, ez veszélyt talán nem jelent, de valós kihívást igen, amivel foglalkozni kell.

Kiss Gabriella szerint a lakosság mobilitása alacsony Magyarországon, elsősorban a magántulajdonban lévő ingatlanok miatt, így először is a mobilitást elősegítő programokon kéne gondolkodni, akár egyedül is megfizethető bérlakásokban. Emellett ösztönözni lehetne a teljes család átköltözését és a megtakarítást a saját lakás megvásárlásra. Ezekbe be tudna segíteni a munkáltató is.

A személyügyi vezető a piacképes munkabért tartja a vezető elsődleges motívációs eszköznek. A Melecs tavaly egy 12 százalékos munkabér emelésnek is beszámítható termelési pótlékot vezetett be, amellyel ösztönzik a munkavállalókat a túlóra vállalására arra az időszakra, amikor több a megrendelésük. Emellett továbbadták a 2018-as járulékcsökkentésből származó többletjövedelmet a munkatársak felé. A cégnél negyedévenkénti, reálisan elérhető bónuszrendszert is kidolgoztak, amivel a 13. havi fizetést is megkeresheti a dolgozó egy évben. Odafigyelnek a munkakörülményekre, a vezetőképzésre, a vállalati kultúrára és a generációváltásra. Folyamatosan kommunikálják a vállalat által adott juttatásokat is. Ettől az évtől nyilvánosabbá és átláthatóbbá igyekeznek tenni a munkabéreket és az egyéb juttatásokat. A gyedről visszatérő dolgozóknak egy- és kétműszakos munkarendet vezettek be és igyekeznek nyugdíjasokat is foglalkoztatni. Bizonyos projektmunkák otthonról is elvégezhetők.

Kiss Gabriella az interjú következő részében is

hangsúlyozta a bérek szerepét, melyet a piachoz igazítanak, de a béremelés első számú szempontja a teljesítmény. Mivel az Y generáció gyakoribb visszacsatolást igényel, ezért már sűrűbben értékelik a munkatársak teljesítményét, nemcsak évente.

Cikkünk az Autopro.hu Kiss Gabriellával, a Melecs győri üzemének személyügyi vezetőjével történt beszélgetése alapján készült. A teljes interjú, mely további részleteket is tartalmaz a fenti témáról, itt olvasható.