10 éves átlagéletkorú menedzsment döntött a csokis űrlények gyártócégében

A Bridge Budapest és a Logiscool, Bridge Bizniscool néven különleges versenysorozatot indított a 8 és 12 év közötti korosztály számára. A verseny lényege, hogy a gyerekek játékos formában megtanulják a vállalkozás alapjait.

Múlt hétvégén került sor a hat hetes kurzus záróakkordjára, amely eseményen 5 csoport mutatta be az üzleti elképzeléseit. A GPA fantázianevű cég menedzsmentjének átlagéletkora 10 év volt, és csokis űrlények gyártását és forgalmazását tűzte ki célul. A sikeresebb eladás érdekében reklámfilmet, csomagolást, logót és szlogent is terveztek a csokis űrlényekhez. De nem állt meg itt a tudomány, mert még a CSR politikát is megtervezték: a Galaxis védőit támogatták a termékeladásokból.

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. A mi feladatunk az, hogy a képességeiket ébresszük fel, és önálló gondolkodásra ösztönözzük őket. – mondta Barta Nikolett, a Bridge Bizniscool projektvezetője.

A gyerekek egy zsűri (és természetesen a szülők) előtt mutatták be elképzeléseiket, s mivel édesipari vállalkozás indítása volt a feladat, Szamos Gabriella és Kelényi-Kovács Zsuzsanna, a Szamos Marcipán tulajdonosai örömmel vállalták a felkérést.

A hat hetes kurzus alatt a gyerekek olyan fogalmakkal ismerkedhettek meg játékos formában a gyakorlatban is, mint

üzleti és marketing terv, alapvető gazdasági fogalmak, piac, piackutatás, terméktesztelés, termék fejlesztés, marketing és kommunikáció, ár, pénz, bevétel, a profit, illetve a mérethatékonyság. A rendezvénysorozat záróeseményén a Bridge Bizniscool képletesen vállalkozóvá avatta mind az öt csapat tagjait.

A következő kurzusra 2018. április 1-ig lehet jelentkezni, de lesznek programok nyáron is.

Cikkünk forrása a Piacésprofit.hu írása volt.