Most már anyaghiány is sújtja az építőipari cégeket

Még 2018-ban még 10 és 12 százalék közötti drágulást vár az építőanyagpiacon az ÚjHáz Centrum. A cég a teljes építőipari rendelésállomány komoly, mintegy 30-40 százalékos visszaesését sem tartja kizártnak a jövő év után.

A munkabéreket a szakemberhiány mozgatja felfelé, de emellett az alapanyagköltség is sújtja az építőipari cégeket. Egyes anyagokból már hiány alakult ki, emiatt még ebben az évben újabb 10-12 százalékos drágulás várható az építőanyagpiacon Juhász Attila, az újHáz Centrum igazgatóságának elnöke szerint, aki a Construma 2018 építőipari szakkiállításon beszélt erről. Mindez azért történik, mert az állami beruházásokat megszerző cégek jó előre nagy mennyiségű alapanyagot kötöttek le - írja a Bankkalkulátor.eu.

Juhász Attila szerint hátráltatja az üzleti tervek készítését, hogy az állam 2018 tavaszán még mindig nem adott állásfoglalást arról, hogy meghosszabbítja-e a kedvezményes áfakulcsot.

Ez egyben nyomás alatt is tartja a jelenlegi építkezési projekteket, hogy a kedvezményes áfakulcs jelenleg látszó határidejéig elkészüljenek.

A lakásépítési piacra most jelentős hatást gyakorol az állam, nem csak a kedvezményes áfakulccsal, de a csokkal is, az áfa-visszaigényléssel is, vagy akár a kedvezményes hitelekkel és a banki hitelezés szigorításával is. Viszont az ÚjHÁZ Centrum szerint újabb keresletélénkítő eszköz bevetésére nincs szükség és nem is látszik erre hajlandóság, miközben az építőiparnak további közvetett állami támogatásra lenne szüksége.

Főleg, hogy a munkaerőhiány miatt növelni kell majd a munkabéreket és egyre többet hallani, hogy a fejlesztések sem maradhatnak el.

Az ÚjHÁZ Centrum jelentősen, 30-40 százalékkal is elapadó visszaesést vár az építőiparban 2020-tól. Azt azzal magyarázzák, hogy

az uniós támogatások kifutásával visszaesnek a nagy állami építkezések, továbbá a kedvezményes lakásáfa is - most még úgy tűnik - megszűnik majd, ami növeli az árakat, a növekvő árak pedig nyilvánvalóan csökkenő kereslettel járnak majd.

A teljes cikk a Bankkalkulátor.hu oldalon olvasható el.