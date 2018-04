190 ország közül többek közt nálunk a legkönnyebb a külkereskedelem

Magyarországon a legkönnyebb a határon átnyúló kereskedelem a Világbank „Doing Business" rangsora szerint, a világ 190 országa közül. A cégalapítás, adózás szempontjából viszont már nem szerepeltünk a dobogón.

A Világbank rangsora azt mutatja meg, hogy mennyire könnyű vállalkozni a vizsgált országokban, a szabályozási környezet mennyire segíti a vállalkozások indulását és működését. A készítők az export- és importfolyamatok lebonyolításának és dokumentációjának idő- és költségigényét vizsgálták meg,

melyek szerint Magyarország kiemelkedően jó helyzetben van. És ez „nem csupán az olyan nagyberuházók, mint például az autógyárak vagy összeszerelő üzemek, hanem a magyar e-kereskedők számára is kedvező lehetőségeket kínál" – mondta Dunder Krisztián online üzletfejlesztési szakértő, a Growww Digital ügyvezetője.

Európa új tigrisei az erős kkv-ágazatnak és az e-kereskedelemnek köszönhetik javuló versenyképességüket. Közép- és Kelet-Európa jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő régió, ahol számos ország éves GDP növekedése meghaladja az EU átlagát.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Világbank Doing Business rangsora olyan szempontok alapján készül, mint például a cégalapítás nehézsége, a tulajdonjog bejegyzése vagy épp az adófizetés. A teljes rangsorban Magyarország a vizsgált 190 ország közül a 48. helyen áll. A határon átnyúló kereskedelem tekintetében az első helyen osztozunk tizenöt uniós tagállammal – Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.

Az Európai Unió a meglévő piaci korlátokat is lebontaná. Mivel a térség online kereskedelme évi mintegy 20 százalékos ütemben bővül, viszont egyelőre csupán a kereskedők 7 százaléka kínálja portékáit más tagállamokban is, az Európai Parlament február elején új szabályozást fogadott el, melynek értelmében tilos megkülönböztetni a fogyasztókat földrajzi jellemzőik szerint.

Vagyis állampolgárságtól, lakó- és tartózkodási helytől vagy a bankkártya kibocsátójától függetlenül bárki bárhonnan rendelhet majd az uniós piacon, többletköltségek nélkül. Azonban nem minden e-kereskedő örül az új szabályozásnak. Ugyanis ezután például el kell fogadni olyan fizetési megoldást is, aminek a költsége akár többszöröse egy bankkártyás tranzakciónak, és ez a többletköltség nem hárítható át a vásárlóra. Természetesen a kereskedőket nem kötelezik arra, hogy minden országba ki is szállítsák a rendeléseket; erről továbbra is maguk dönthetnek.