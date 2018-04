Lesz-e Magyarországon drónos csomagszállítás?

A Pénzcentrum.hu interjút készített a GLS Hungary Kft. ügyvezetőjével, melyből kiderül, hogy a minőségi munkaerőhiány a futárcégeket is sújtja. Ezért a futárok toborzása is rendkívül nehéz manapság, ráadásul a csomagszállítások csak növekedni fognak.

Ha az Amazon úgy dönt, bármikor képes lehet Magyarország letarolására, ami inkább a webáruházaknak jelent majd problémát Farkas Gergely, a GLS Hungary Kft. ügyvezetője szerint, hiszen az Amazon kondíciói több helyi internetes kereskedőnek is fejfájást okoznak majd. Amazon ide vagy oda, a csomagszám a magyar piacon egy darabig növekedni fog - mondta az ügyvezető a Pénzcentrum.hu-nak.

Farkas Gergely nem hisz abban, hogy az Amazon majd drónokkal fogja szállítani a csomagokat Magyarországon, egyrészt a jogi környezet hiánya miatt, másrészt 20-30 ezer drón is szükséges lenne ahhoz, hogy az országot lefedjék. További probléma a nagyobb méretű csomagok szállítása, illetve egy emeleti csomagszállítás. Az ügyvezető azonban hisz az önvezető autókban, mely a jelenlegi sofőrök munkáját tudná részben kiváltani.

A nagyközönség elsősorban a karácsonyi időszakban találkozik a csomagszállítás logisztikai problémáival. Farkas Gergely szerint azonban fel lehet erre készülni, de a megfelelő kapacitás eléréséhez akár már évekkel korábban több milliárdos beruházással kell készülni szortírozó üzemek és technológiák tekintetében éppúgy, mint gépjárművek és gépjárművezetők tekintetében is.

Az ügyvezető úgy nyilatkozott az interjúban, hogy

minőségi munkavállalót sokkal nehezebb ma találni, mint korábban és nem csak a futár munkakörökben, hanem más munkakörökben is, ráadásul ez nem fog javulni a jövőben sem.

A GLS-nek olyan jó híre van, hogy egyes telephelyeiken nem is kell hirdetni az üres pozícióikat. Ezzel együtt sok esetben a megbeszélt állásinterjúra el sem mennek a jelentkezők.

Régen ez az arány 10 százalékos volt, ma 50 százalékos.

Bár egyes tömegközlekedési nagyvállalatok több mint 400 ezres bruttó fizetéssel hirdetnek, ezt a bért a GLS nem tudja nyújtani, de az ügyvezető további jelentős bérnövekedésre számít, mivel az Európai Unióban szabadon áramló munkaerő miatt a nyugati bérekkel is versenyezni kell. Farkas Gergely szerint ez a kulcsa a munkaerőhiány enyhítésének. A GLS eddig is lekövette a munkabérpiaci változásokat, így jelentősen növelte a béreket, és a jövőben is figyel a versenyképességre. Mivel sok magyar állampolgár hagyta itt az országot, ennek a hatása a kialakult munkaerőhiány, ezért gyorsul fel a bérek növekedése.

Az ügyvezető nem feltétlenül tartja jó ötlet a transzparens bérezést, mivel cégről-cégre eltérnek az elvárások, a környezet, sőt a teljesítmény is, így nem lehet könnyű az összehasonlítás.

A teljes interjú itt olvasható el.