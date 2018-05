Korunk divatja lett a cégfelvásárlás

Már az első negyedévben meghaladta az 1000 milliárd dollárt a világ cégfelvásárlásainak értéke, ami számottevő növekedés a megelőző év azonos időszaki 749 milliárd dollárjához képest. Idehaza a Telenor eladásával minden bizonnyal megdőlt a legnagyobb hazai cégfelvásárlás rekordja, és jó eséllyel megdől az egész éves tranzakciós rekord is.

Igencsak jó év lehet 2018 a cégfelvásárlási piacon, hiszen a tranzakciók értéke idén már az első negyedévben meghaladta az ezer milliárd dollárt, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 749 milliárd dollár értékű tranzakciót zártak le. A KPMG elemzése szerint az eredmény részben annak eredménye, hogy alaposan – mintegy 30 százalékkal 124 millió dollárra – emelkedett az egy adásvétel során gazdát cserélő cégérték. A társaságok, vagy eszközeik iránt mutatkozó kereslet továbbra is magas maradhat, mivel az alacsony kamatok, a magas profitok, vagyis a kihelyezhető pénz bősége növeli a vállalatok és befektetési alapok étvágyát, az emelkedő árak pedig javítják a tulajdonosok eladási hajlandóságát.

Ami a határokon átívelő tranzakciókat illeti, a KPMG elemzői a világban látható geopolitikai kockázatok ellenére is optimisták, mert a jó vállalatok erőteljes potenciális növekedést ígérnek, bárhol is dolgozzanak. Az ilyen tranzakciók száma az összes felvásárlások között hosszú évek óta 20 és 25 százalék között ingadozik, de az elemzés most további elmozdulást vár a magasabb érték felé.

Ami a felvásárlások szektorok közötti megoszlását illeti, a KPMG elemzői a technológiai szektor iránti érdeklődést emelik ki. Az adatokból jól látható, hogy a technológiai cégek iránti kereslet a válság után először – 2015-ben – a pénzügyi szférában ugrott meg, tavaly pedig nagyon belehúzott a kereskedelem és az ipar is, előbbinél háromszorosára, utóbbinál kétszeresére növekedett az éven belül tech cégekbe invesztált összeg.

A magyar piacon az elmúlt években egyértelműen azok a tranzakciók uralták a piacot, amelynek

mindkét oldalán magyar résztvevők álltak. Ennek egyik oka, hogy mára kialakult egy nemzeti tőkés réteg, amely akár hitelek nélkül is képes megmozgatni néhány milliárd forintot, ha olyan célpontot talál, amely jól illeszkedik a meglevő portfoliójába. Emellett visszatértek a hitelezési piacra a bankok is, akik közül egyre többen, egyre nagyobb kedvvel hiteleznek ingatlan- és cégfelvásárlási projekteket, ami növeli a befektetők mozgásterét.

A magyar vállalatok ezzel szemben nem erősek a határokon túli felvásárlásokban. A megerősödött idősebb vállalkozói generációnak nyelvi nehézségei vannak, és a nyugati, szabálykövetőbb vállalati kultúra éppúgy idegen nekik, mint a délen és keleten még mindig jellemző vadkapitalista megnyilvánulások.