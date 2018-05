Okostévéhez okosreklám: teljesen megváltoznak a hirdetések a jövőben

Okostévéken okos reklámok jöhetnek, a digitalizáció pedig a médiapiac szinte minden szegletére ki fog hatni. A digitális megoldások nemcsak egyszerűsítik a folyamatokat, de egyre újabb feladatokat is jelentenek, amihez megfelelő szakemberekre is szükség lesz, a képzésüket pedig már ma el kellene kezdeni.

A startupok ma már nemcsak a technológiai megoldásokkal akarnak befutni, hanem egyre több hagyományos iparágat veszélyeztetnek, elég itt a Netflixre gondolni, ami nemcsak a kábeltévék de a filmstúdiók életét is alaposan megnehezítette. Versenytárs ma már szinte mindenki lehet, sok új cég jön, nagyobb flexibilitással, és a már befutott cégek is azt vizsgálják, milyen más területeken tudnak megjelenni - írja a Digitalhungary.hu.

Az innovációban főleg a kis cégek erősek,

ezért divat egy nagy cégnek is inkubátorházat alapítani, ahol egy startup a rá jellemző sebességgel tud fejlődni, nem kell várnia a nehézkes nagyvállalati döntéshozatalra.

Kísérletezni márpedig kell, enélkül a Netflix sem tartana ott, ahol ma tart: egy csőd szélén álló DVD kölcsönzőként utoljára gondolt a netes tartalomértékesítésre. A startup lehet egy jó irány, azonban ma már a startup befektetők sem osztogatják a pénzt ész nélkül, hanem megnézik, hogy nyereséges lehet-e az ötlet.

A reklámügynökségek ugyan sokat változtak az utóbbi időben, alkalmazkodtak a digitális tartalmakhoz, azonban nehéz lekövetni a kommunikációt. Az omnicsatorna (vagyis amikor egy ügyintézés során keveredhetnek az internetes, a telefonos és a személyes ügyintézés csatornái) jó megoldás lehet, azonban ezek követését még a nagy nemzetközi cégek sem tudják mindig megoldani.

A kereskedelem bár digitalizálódik, de ez egy nagyon hosszú folyamat lesz és az internetes kereskedelem sem fogja leváltani a hagyományos boltokat - véli Kozák Ákos, a GFK ügyvezetője.

A webáruházak számára egyre fontosabb lesz a mobil értékesítés, ez például Indiában már a teljes online áruházi forgalom 57 százalékát adja.

A fizikai eladók leváltása robotokkal 2030-ig nem tűnik reálisnak, de részben, például a rakodásnál, ellenőrzésnél hasznot hozhatnak. Ezért a hirdetési piac figyelése lehet a cégvezetők rövidtávú célja. Például Magyarországon a 11 ezer nyomtatott lapból csak bő százat mérnek, a megyeszékhelyeken pedig száznál több helyi média van, amelyek alul vannak árazva, országos kampányokhoz pedig nem is használják ezeket. Galavics András, a Radio Sales House kereskedelmi igazgatója a rádiós reklámokról elmondta, hogy az elért fogyasztók jóval közelebb állnak korban és egyéb tulajdonságokban az internetezőkhöz, mint az elöregedő tévénézőkhöz. Az internet térhódítása ellenére az emberek számára még mindig a rádió az elsődleges hírforrás. A rádió reklám előnye, hogy háttérben hallgatva is nagyon hatékony, amit a híres vasaló teszt többször is igazolt.

A teljes cikk a Digitalhungary.hu oldalon olvasható el.