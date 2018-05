A diákok mellett a nyugdíjas munkavállalókat is várják a vállalkozók a nyári Balaton-parti vendéglátóipari munkákra. Somogyban sokan el is mennének dolgozni a nyugdíjasok közül.

A Sonline.hu megszólaltatott egy nyugdíjast Kaposváron, aki szívesen vállalna bármilyen vendéglátóipari munkát, részben a plusz kereset, részben pedig a társaság hiánya miatt. A szállása megoldott, hiszen Fonyódon van nyaralója.

A lapnak Dakó Roland, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet régióvezetője is nyilatkozott, aki elmondta, hogy balatoni munkaerőhiányt egyrészt diákokkal igyekeznek pótolni a vállalkozások, de idén a nyugdíjasokat is bevonják a három hónapos szezonba. A szövetkezet már most közel száz somogyi nyugdíjasról tud, aki vállalna ilyen munkát. A takarító, a konyhai kisegítő, a felszolgáló és a recepciós munkakör is érdekli a nyugdíjasokat.

A régióvezető elmondta azt is, hogy a balatoni cégek is kedvező fogadtatásban részesítik a nyugdíjas munkavállalókat. Több jelentkezőnek is van nyaralója a Balaton mellett, így a szállás megoldott, de akinek nincs szállása, azoknak a vállalkozások segítenek találni. A nyugdíjas szövetkezetet azért is részesítik előnyben a vállalkozások, mert ezen keresztül

kedvezőbb az adózás, csak tizenöt százalék személyi jövedelem adót kell megfizetni a bér után, s már bruttó 900 forintos órabérnél is többet megkereshetnek a nyugdíjas munkavállalók.

