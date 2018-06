Amennyiben két olyan cég közül kell választani, amely a vevő szempontjából ugyanolyan kényelmes és ugyanolyan minőséget nyújt, akkor a kettő közül azt fogja választani, amelyik társadalmi elkötelezettséget és szerepvállalást is nyújt.

Ezeket B vállalatoknak hívják és világjobbító, etikus értékrendjükkel versenyelőnyre tesznek szert, jeleskednek továbbá a munkaerő megtartásában is.

Egy B Lab nevű nonprofit szervezet végzi a B vállalatok minősítését az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Brazíliában, s a tanúsítvány megszerzéséért a jelentkező cégeknek igen sokféle és szigorú sztenderdeknek kell megfelelniük olyan témákban, mint

a társadalmi és környezeti hatás, átláthatóság és elszámoltathatóság. Eddig 2504 cég kapta meg a B Corporation címet több mint 50 országból, olyanok például, mint Danone, a Patagonia, vagy a Ben and Jerry's jégkrémmárka.

A fejlettebb országokban, melyeknél az életszínvonal a mienkénél magasabb, a ma középosztályának vásárló tagjai szívesebben vesznek meg olyan cég által gyártott terméket, amely környezet- és társadalomtudatos, mint olyan cégét, amelyik nem az.

Több felmérés is alátámasztja, hogy a jóléti társadalmakban minden három vásárlóból kettő inkább azt a márkát választja, amelynek a társadalmi szerepvállalása egyezik az elvárásaival, s kevésbé vásárol olyantól, amely nem tud ilyet felmutatni. Ez a fajta nézetazonosság tehát bevételnövelő, erősíti a márkahűséget és a termékciklust is hosszabbítja. Csökken a vásárlók lemorzsolódási aránya is.

Ez automatikusan hitelesebbé teszi a márkát mindenféle külön intézkedés vagy kampány nélkül, és nincs szükség tessék-lássék módjára alkalmazott CSR-kampányra (társadalmi felelősségvállalás) sem.

A nagyvilágban találunk is ilyenre példákat. A Lyft, az Uber versenytársa például egyértelműen azért tette karbonsemlegessé a szolgáltatását, hogy ezzel az értékrenddel csábítsa magához az ügyfeleket, s persze mindezt olyan értékrenddel, amivel az Uber egyelőre nem rendelkezik. Azért „egyelőre", mert előbb-utóbb már az lesz az elfogadott, ha egy cég odafigyel a környezetére, így akik nem teszik, azok előbb-utóbb kihullanak a piacról.

Ez egyébként nem csak a vásárlószerzésben, de a munkaerő vonzásban és annak megtartásában is segít, az Y generáció esetében például kimutatható az erősebb vonzódás a környezet- és társadalomtudatos cégek irányába, mint a társadalomsemleges munkáltatók irányába.

Írásunk a Piacésprofit.hu cikke alapján készült, a teljes cikk itt olvasható el.