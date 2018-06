Külföldön terjeszkedik az újfajta marketinget hirdető magyar Post for Rent

Többek között nemzetközi kampányokban látja a véleményvezérekkel terjesztett influencer marketing jövőjét, ezért külföldi piacokon is terjeszkedik a hazai alapítású Post for Rent. A tavaly év végi angol irodanyitást követően most tavasszal a Hello Managament angol talent ügynökséggel kezdte meg együttműködését, számos mega-influencer bevonásával. A piacbővítéseknek köszönhetően az adat-vezérelt rendszeren keresztül elérhető influencerek száma jelenleg meghaladja a 26 ezret, a potenciális elérési szám pedig megközelíti a 320 milliót. A cég év végéig 50 ezer influencer regisztrációval tervez.

Nemcsak a véleményvezérek számában, hanem a rajtuk keresztül elérhető követők tekintetében is piacelső itthon a 2015-ben alapított Post for Rent.

Szolgáltatásuk lényege, hogy a náluk regisztrált influencereket és a közreműködésüket igénylő brandeket egy digitális platformon, automatizált módon kössék össze, az emberi erőforrást minimalizálva. Ez teszi lehetővé a dinamikus nemzetközi terjeszkedést is, mind a brandek, mind pedig az influencerek tekintetében. A tavaly év végi angol piacralépés eredményeképpen 109 százalékkal nőtt az elérhető véleményvezérek száma és 216 millióval emelkedett a potenciálisan elérhető követők száma.

A cég terjeszkedése idén is folytatódik: az angol Hello Managementtel kötött megállapodásnak köszönhetően most tavasszal olyan mega-influencerek csatlakoztak a platformhoz, amelyek önmagukban is több milliós követőbázissal rendelkeznek: Liam Ferrari énekes például 2,6 millió, WeeklyChris zenész 3.6 millió követővel van jelen az Instagramon, a Flighthouse pedig 17,6 millió követővel büszkélkedhet a Musical.ly-n. A rendszer segítségével akár itthonról, ők is bevonhatók nemzetközi, több országon átnyúló közösségi kampányokba. A globális kampányok előnyeit már számos hazai márka ismeri; többek között a Sziget is rendszeresen indít nagy volumenű, kreatív social aktivitásokat külföldi influencerek közreműködésével.

A cég a londoni bázis mellett további potenciált lát az ázsiai és az amerikai piacokon. 2017-ben összesen 790 kampány futott a Post for Rent rendszerén keresztül, idén 1.800 kampány a célkitűzés, és 50.000 regisztrált véleményvezért terveznek a platformra bevonni.