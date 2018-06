Ebből is látszik, hogy elindult a fintech forradalom Magyarországon

Növekszik magyar felvásárlási és összeolvadási (M&A) piac, több mint duplájára ugrott a tranzakciók összértéke - derült ki a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) 20. Éves Befektetési Konferenciáján.

"A tulajdonosváltás gyakran a vállalati stratégia változását is magával hozza. Mivel a márkastratégia soha nem a légüres térben létezik, az új tulajdonos egyben új márkastratégiát is jelent" - mutatott rá Christian Majgaard, a LEGO korábbi globális márkaépítési és üzletfejlesztési vezetője a HVCA konferenciáján. "A márka megújítása hasonlít az egészségügyi ellátáshoz: a megfelelő kezelés mindig a diagnózistól függ. Nem mindenkinél működik ugyanaz a gyógymód."

2017-ben a hazai M&A tranzakciók értékének és számának növekedése azt mutatja, hogy piacunk lendületesen fejlődik, és Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont.Arra számítunk, hogy ez trend az év hátralévő részében is folytatódik, akár még erősödhet is, különösen a hazai szereplőknek köszönhetően – jelentette ki Zsembery Levente, a HVCA elnöke és az X-Ventures vezérigazgatója.

Magyarországon az M&A piac 2017-ben a fellendülés jeleit mutatta: a tranzakciók összértéke a 2016-os 1,6 milliárd dolláros értékről 2017-ben 4 milliárd dollárra, a tranzakciók száma pedig 110-ről 133-ra emelkedett. A közép-, kelet-, és délkelet-európai régióban Magyarországon volt a legmagasabb a hazai tranzakciók aránya: tavaly a magyarországi ügyletek 63 százaléka tisztán hazai részvétellel valósult meg. A térségen belül – Szlovéniával holtversenyben – szintén Magyarországon volt a legmagasabb tranzakciókban résztvevő pénzügyi befektetők aránya: az M&A ügyletek 36 százalékát pénzügyi befektetők hajtották végre.

Nyilvánvaló, hogy ma még csak a fintech forradalom első jeleit tapasztaljuk, amely várakozásaink szerint a pénzügyi szolgáltatási szektor teljes átalakulását fogja eredményezni

- vélekedett Lengyel Zoltán, az Allen & Overy, partnere.