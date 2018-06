Emberek veszik át a vegyszerek helyét a biogazdaságokban

A biotermékek azért drágábbak, mert előállításuk sokkal több élőmunka igénnyel jár, mint a hagyományos termékek esetében. Ez a biotermékek árában is megjelenik, melyek ezért hiányoznak a magyar gasztronómiából. A biotermékek termesztői ráadásul állandóan rettegnek az ellenőrzések miatt is.

Ugyan jelentősen nőtt a biotermékek forgalma hazánkban, de még mindig kevesen vannak, akik ilyen termékeket termesztenének, ugyanis sokkal kevesebb a termés és nagyon szigorúak a szabályok. A Vaol.hu olyan vasi gazdálkodóval is beszélt, aki az adminisztrációs terhek miatt nem törekszik már arra, hogy megkapja a védjegyet arról, hogy bioterméket állít elő, ettől függetlenül ő ugyanúgy csinál mindent, mint korábban.

Vas megye egyik legnagyobb biogazdasága Nemesbődön van.

Minden áldott nap négy óra öt perckor csörög a telefon, mert ki kell menni a földekre és el kell indítani a kapásokat, utána jövök dolgozni

- mondta Zsizsik Katalin, a három évvel ezelőtt alakult mezőgazdasági cég egyik ügyvezetője a lapnak. Nemesbődön leginkább olajos magvakat termesztenek, és kizárólag osztrák, szlovén és német piacra szállítanak, külföldön ugyanis van fizetőképes kereslet a termékeikre, míg a magyar piac nem veszi fel tőlük a termékeket azok magasabb ára miatt. Egy kiló tökmag tavaly hagyományos termesztésben 600-700 forint volt, bio termesztésben 1400-1600 forint, tehát még a duplájánál is több lehet. Bár Magyarországon is egyre népszerűbbek a bio termékek, a táplálkozásban nem jelenik meg érezhetően, ezáltal a magyar gasztronómiából hiányoznak a biotermékek - állítja Zsizsik Katalin.

Nemesbődön 230 hektáron gazdálkodnak, 140 hektáron tököt, a maradék 90 hektáron pedig mákot, lent és búzát termesztenek, valamint

van egy igazi különlegességük is: a máriatövis, amely gyakorlatilag egy gyomnövény, ám kiváló élettani – egyebek között májregeneráló – hatása van, ezért külföldön nagyon népszerű alapanyaga a különféle gyógyhatású készítményeknek és kenőcsöknek.

A bio- vagy más néven ökogazdálkodás elsősorban azért drága, mert élő munkaerővel kell elvégezni a gyomirtást a vegyszeres helyett és ez nagyon megnöveli a költségeket. Csak a 15 munkás bérköltsége napi 150 ezer forintos kiadást jelent, ráadásul április 20 óta minden nap kapálni kell a földeken az esős napokat leszámítva. Ezt ráadásul előre kell finanszírozni, amire egy kisebb gazdaságnak esélye sincs.

További hátrány, hogy

egy biokultúrában termesztett növénytől nem lehet ugyanolyan hozamot várni, mint egy hagyományostól, s műtrágyázni vagy vegyszerezni sem lehet, ezért a betegségek ellen is nehezebb védekezni, hiszen mindenféle vegyszer használata tiltott.

Végül nehézség a rendkívül szigorú és gyakori ellenőrzés is. A Biokontroll ellenőrei évente többször is váratlanul jelennek meg, és mintát vesznek a növényekből. Ilyenkor négyszáz hatóanyag jelenlétét keresik, és ha valamiből a meghatározott határértéknél magasabbat mutatnak ki, akkor jobb esetben csak az adott növénytől, rosszabb esetben akár az egész gazdaságtól megvonhatják a bio minősítést. Ekkor pedig a külföldi partner már nem venné át a terméket. A váratlan ellenőrzések mellett a biogazdaságoknak évente át kell esniük egy nagy, átfogó vizsgálaton is, ahol a minősítésüket megújíthatják.

