Katás vagyok, nincs könyvelőm, jön az online számlázás! Mit tegyek?

A kisvállalkozókat rendszerint a könyvelőjük tájékoztatja az új adózási szabályokról, mint például a napokban életbe lépő online számlaadat szolgáltatási kötelezettségről. Igen ám, de sok katás vállalkozónak nincs könyvelője, így maguknak kell utánajárniuk a teendőknek. Mint a legtöbb változásnál, félreértés az online számlázás bevezetésékor is akad bőven.

„Az elmúlt hetekben sok katás vállalkozó kérdezte, hogy neki is kell-e regisztrálnia? Valójában ez nem adózási nemtől, és még csak nem is áfa-kötelezettségtől függ, ugyanis bizonyos helyzetekben még az adómentes vállalkozóknak is kell áfát fizetniük. Tehát ez az új szabály nem a katásokról szól, de őket is érintheti" – mondta Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, a kisvállalati adózás szakértője.

Az egész hazai vállalkozói réteget foglalkoztató, a július elsejétől életbe lépő új adatszolgáltatási kötelezettség szerint minden vállalkozónak, aki 100 ezer forint, vagy annál nagyobb áfa tartalmú számlát állít ki, annak adatszolgáltatási kötelezettsége van a NAV felé. Azoknak, akik a számlát számlatömbbe, kézi számlázzással oldják meg, az adatszolgáltatást öt napon belül kell teljesíteni, ha pedig a számla áfatartalma ötszázezer forintnál nagyobb összeg, akkor egy napon belül.

Egy katás vállalkozás, átlépve az áfamentesség határát, bármikor érintetté válthat. Sőt! Vannak olyan ügyletek, amikor hiába áfamentes a vállalkozó, mégis áfafizetési kötelezettsége támad. Előfordulhat például olyan esetben, ha elad egy, a vállalkozásban használt eszközt. Ebben az esetben áfát kell fizetnie függetlenül attól, hogy egyébként áfamentes vállalkozó. Ez az egyik ok, amiért érdemes minden vállalkozónak regisztrálnia – tanácsolja a szakértő.

Előbb-utóbb mindenkinek regisztrálnia kell majd, mivel a nemzetgazdasági miniszter elmondása szerint 2021-től már minden bevallást a NAV fog elkészíteni. Ezért is nagy a valószínűsége, hogy ezt a százezer forintos értékhatárt leszállítják majd, vagy teljesen eltörlik.

Tovább nehezít a helyzeten, hogy az adatszolgáltatás határidejét nem munkanapokban, hanem naptári napokban mérik. A határidő rövidsége miatt pedig sok esetben nem vállalhatják a könyvelők a bejelentés terhét, így minden felelősség a vállalkozóé.

Az online számlázó program éppen ezért jelent könnyebbséget a kézzel írt számlákkal szemben. Egy rövid regisztráció után a számlázó automatikusan, minden emberi beavatkozás nélkül azonnal küldi az adatot a NAV-nak.

Aki hónapokon keresztül állít ki olyan áfás számlákat, amelyek áfaértéke nem éri el a százezer forintot, azzal nincs semmi probléma, és nincs adatszolgáltatási kötelezettsége sem. Abban az esetben viszont, ha kiállít egy legalább százezer forint áfaértékű számlát, és a vállalkozó nem küld adatot erről a NAV-nak, a mulasztási bírság akár az ötszázezer forintot is elérheti, és ami ebből főleg sokkoló, hogy számlánként.

Tehát ahány számla esetében marad el az adatszolgáltatás, annyiszor szabható ki a bírság. A regisztráció június 18-án indult, az adatszolgáltatási felületet pedig július elsején kapcsolják be. Nincs próbaidő, már az első naptól kiszabható a bírság, ha elmarad az adatszolgáltatás.