Külföldről jön a munkaerő a magyar piacra a szakemberhiány miatt

Az egyre több ágazatot érintő munkaerőhiány már jó ideje problémát jelent a vállalkozásoknak, amelyek működését tovább bénítja a nyári szabadságolási időszak. A munkaerőhiányt külföldi vendégmunkásokkal próbálják pótolni a cégek. Csak Jász-Nagykun-Szolnok megyében körülbelül 1300 Ukrajnából behozott vendégmunkás dolgozik.

A nagy létszámú cégek egyszerre állnak le nyáron, hogy szabadságra küldjék a dolgozókat, de a kkv-k esetében komoly bevételkieséssel jár a nyári szünet, főleg ha főszezonra esik a vállalkozás fő profitja.

"Mi többször veszünk ki pár napos szabadságot, azt nem tudjuk megoldani, hogy például két hétre elutazzunk ilyenkor, és ez igaz a tulajdonosra is" – mondta egy kis településen működő bolt alkalmazottja a Szoljon.hu-nak.

"Több helyen ilyenkor nagyon sok túlórát kénytelenek vállalni a dolgozók, de arra ügyelni kell, hogy ennek törvényes keretei vannak. Ezzel több kis cég is küszködik. A vendéglátásban, kereskedelemben nyáron nagyobb forgalom reményében nem állnak le, nekik pótlólagos munkaerőforrást jelenthetnének a nyugdíjas-szövetkezetek" - mondta Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. - "Nő az Ukrajnából érkező munkaerő száma is, 1250–1300 fő dolgozik most a megyében, a Jászságban, de már Szolnok térségében is több helyen velük oldják meg a helyettesítést, van, ahol egy-két hónapra kötnek velük szerződést".

A teljes cikk itt olvasható el.