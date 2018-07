Korunkat a H2H, azaz a szívek közti kommunikáció mozgatja már

A kulcsszavak hűség, szeretet, rajongás" mondta Demcsák Mária, a Piac & Profit alapító-főszerkesztője a média által szervezett konferencián. Kováts Péter, a G2Mglobal business consulting directora szerint korunkat "nem a B2B mozgatja, hanem H2H, azaz a heart to heart." Vagyis a szívek közötti kommunikáció.

Steve Cannon, a Mercedes vezérigazgatója mondta, "az ügyfélélmény az új marketing." - írja a Piacésprofit.hu.

Egy ügyfélélmény kutatásból a következő derült ki:

a vásárlók 76 százaléka negatív ügyfélélményt érez és elhagyja a céget emiatt

a cégvezetők 80 százaléka viszont ügyfélélmény-vezetővé szeretné látni a cégét az iparágában

a jó ügyfélélmény a cégek 90 százalékánál a három legfontosabb célkitűzés egyike

A szakkonferencián Pozvai Zsolt azt javasolta, hogy nem is az ügyfélnek kell az első helyen állnia, hanem a saját alkalmazottnak, mert ha ő nem teljes odaadással végzi a munkáját, az megakasztja a jó ügyfélélményt is a vásárlóban. Ahogy Richard Branson, a Virgin-birodalom vezetője is mondta:

Helyezd első helyre a munkavállalóid, második helyre a vásárlóid, harmadik helyre a részvényeseid.

Persze az elkötelezettség elérése nehéz feladat. A Gallup még 2013-ban kutatta a munkavállalók elkötelezettségét a cégük iránt, és az emberek mindössze 13 százalékánál talált elkötelezettséget, miközben a válaszolók kétharmada nemmel válaszolt, a maradék 24 százalékuk pedig már kifejezetten rombolta mások elkötelezettségét.

Pozvai Zsolt, a Develor International Zrt. vezérigazgatója egy másik példát is felhozott előadásában: egy céges tréningen egyszer megkérdezte a résztvevőket, hogy kinek van beadva az önéletrajza egy fejvadász cégnél, amire kiderült, hogy négyből egy ember keresett más munkahelyet.

Hogyan lehet erre lojalitást építeni?

Dr. Serényi János, az Értéktrend Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy meg kell tanítani tapintatosan beszélni a dolgozókat az ügyféllel. Az "ön tartozik" helyébe inkább a "kis eltérést látunk" az "önnek ilyenkor ezt kell tennie," helyébe pedig "a tapasztalatunk szerint ilyenkor jó megoldás, ha..." kerülhet.

Ahogy Tom Peters menedzsmentguru mondja: A lelkeddel szolgáld ki az ügyfelet.

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy az elégedett ügyfelek 80 százaléka elcsábítható, csak az elvarázsolt ügyfél nem. Elvarázsol egy ügyfelet például, ha a Hilton szállodalánc az emelet alaprajzát is mutatja az online foglalásnál, hogy a vendég választhasson, melyik szobát kéri. Vagy az, hogy a Művészetek Palotája hűségprogramjában nemcsak pontszámokat lehet nyerni, hanem hozzáférést a VIP parkolási zónához, ami a bejárathoz közel van, így hamar ki lehet jutni. A ruhatárnál is külön szekcióban szolgálják ki a VIP-vendégeket.

Pozvai Zsolt is megerősítette ezt előadásában, ahol arról beszélt, hogy az ügyfélnek az a fontos, hogy a cég először is gyors legyen. A második helyen az szerepel, hogy azt érezze náluk, megbecsülik, vagyis kapott valami olyan extrát, amit nem várt el. Ilyen például az, ha egy étteremben kérés nélkül hozzák a gyerekszéket és az még tiszta is.

A témáról bővebben a Piacésprofit.hu-n olvashatnak.