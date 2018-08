A nosztalgiára is lehet sikert építeni

Több márka is épít a nosztalgiára, mert hat az érzelmekre és azonnali vásárlásra késztet. Azonban nem lehet megmaradni a régi termékeknél, a régi márkáknak is haladniuk kell a korral, e nélkül nincs siker.

A Nokia név például sokunkban kelt pozitív érzelmeket, egykoron a világ vezető mobiltelefon márkája volt, elképzelhetetlen volt, hogy nemsokára eltűnik a piacról. Holott a saját sírját azzal ásta meg, hogy nem vette figyelembe az új fogyasztói igényeket, hanem ellenállt a mobilforradalomnak.

Most azonban feltámad a Nokia. A márkanevet a kínai központú HMD Global vette meg, mely egy új vállalat, de a 2017-ben 80 országban mintegy 70 millió mobiltelefont adott el. Új piacot teremtett, melyet el is foglalt, mégpedig a butatelefonokét.

A klasszikus, régi márkáknak általában előnyére válik, hogy a múltban vannak gyökereik. Éppen ezért javasolja Papp-Váry Árpád, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turisztikai és Gazdasági Karának dékánja, hogy a kommunikációban ki kell emelni, hogy a márka mióta létezik. A Stella Artois logójában például hirdeti, hogy anno 1366, a Coca-Colát is 1886-ban alapították, erre hajazva kommunikálja, hogy a Coca-Cola az igazi, az eredeti, minden más csak utánzat.

Persze nem mindegyik vezető márkának sikerül talpon maradnia. A Volkswagen Beetle-ből például 1938 és 2002 között 21 és fél millió darabot értékesítettek, mellyel a világ harmadik legnagyobb példányszámban eladott autómodellje lett, de a 2011-ben indult teljesen új Bogár-generáció már nem lett akkora siker, holott műszakilag a legkorszerűbb technikát képviselte és csak formájában hasonlított az elődjére. Ennek ellenére hamarosan beindítják a harmadik generációs modellek sorozatgyártását, amely viszont már elektromos autó lesz.

A zajos hazai sikert elért Túró Rudi eredeti változatával egy szovjet tanulmányút során ismerkedtek meg a magyar tejipari szakemberek. Gyártása a 60-as években kezdődött el, melyet 20-30 év múlva bővítettek ki többféle ízesítéssel, a 2000-es évektől pedig reklámjaiban, kommunikációjában komoly mértékben támaszkodik a tradícióra.

Sikeres megújulást hajtott végre a Tisza cipő is, amely a 2000-es évek elején éledt fel újra, mindenféle piackutatás nélkül, pusztán a Tisza cipő múltja iránti érzésekre alapozva. A számítás bejött, ma már a nyugati márkák mellett is megférnek piacon, míg korábban hiába volt nagyobb piaca, a magyar cipőt ciki volt hordani. Ma viszont már annyira dübörög a retró, nosztalgia életérzés, hogy sokan szívesen hordják, főleg, hogy a cipő mai változata a jelenkori igényeknek megfelelően korszerű és kényelmes. „Hagyományokat követnek, de megújulva, az újulást viszont kommunikálni és indokolni kell, ezt tette a Pécsi Kesztyű márka is" – mondta Papp-Váry Árpád.

Cikkünk az Mmonline.hu írása alapján készült.