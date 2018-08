Nem egyszerű a netes hirdetés számlázása

Sok vállalkozás dönt úgy, hogy a közösségi médiában vagy a Google-ön hirdet. A kiállított számlán forintban szerepel az összeg, de tájékoztatásul euróban is fel van tüntetve – írja egy cég az adózónának feltett kérdésében. A fizetés hitelkártyával megy, az ottani elszámolás azonban euró alapú, így a tényleges forintban meghatározott összeg valószínűleg eltér a számlán szereplőtől.

Ennek ellenére a szakértő szerint a számlát forintos számlaként kell kezelni és forintban kell könyvelni. Ezzel együtt nem árt néhány dolgot figyelembe venni az ilyen számláknál.



Ha a hirdető nulla százalékos vagy áfamentes számlát kap, tudnia kell, hogy az valójában fordított adózású számla. Ez azt jelenti, hogy ha a cég áfaalany, akkor ezt a tételt neki kell megfizetnie, és ha jogosult, levonásba is helyezheti. Vagyis a hirdetés 27 százalékát kitevő áfát be kell vallania. Akkor is be kell fizetnie és be kell vallania az áfát, ha a cég alanyi mentes, csak ebben az esetben nem írhatja le, igényelheti vissza.

Hab a tortán, hogy fordított adózású számlát csak akkor kaphat a vállalkozás, ha rendelkezik közösségi adószámmal, de a tapasztalatok szerint ezzel nem nagyon foglalkoznak a számlakiállítók. Az áfát viszont csak a számla birtokában lehet bevallani, tehát akár utólag is el kell azt kérni.