Csak egy kisboltom van, minek nekem honlap?

Ha egy vállalkozás csupán egy fizikai boltot üzemeltet, akkor tényleg kell neki weboldal? És ha igen, akkor elég egy Facebook oldal, vagy weboldal kell? Csapó Gergely, a Rackhost Zrt. alapítója és vezérigazgatója tisztázza ezeket a kérdéseket a Piacésprofit.hu-n.

Manapság az online világ egyre nagyobb teret hódít hazánkban is, a mindennapi élet számos területén és az üzleti életben egyaránt. Ezt rengeteg vállalkozás felismerte, és próbálják kihasználni az online világ számos lehetőségét, azonban még mindig sok olyan, főként kis- és középvállalkozás van, amelyek azt gondolják, vállalkozásuk népszerűsítéséhez és az online térben való megjelenéshez elegendő csupán egy Facebook-oldal, nincs szükség saját honlapra. Legyen szó bármilyen területről – bármilyen termékről vagy szolgáltatásról –, az online jelenlét manapság már szinte mindenki számára nélkülözhetetlen követelmény - írja Csapó Gergely.

A vállalkozó arra is gondolhat, ha üzlete nem csak a fiatalokhoz szól, akkor tulajdonképpen nincs is szükség internetes megjelenésre. Mivel ma már az internetet nem csak a fiatalok használják, ezért online jelenlétre mindenképpen szükség van. De akkor elegendő-e egy közösségi média oldal?

Ahogy Csapó Gergely fogalmaz,

egy saját weboldal vagy egy vállalkozás számára létrehozott közösségimédia-profil nem helyettesítik egymást, csupán egymás kiegészítői. Mindkettő hasznos lehet, azonban más célt szolgálnak. Például egy Facebook-oldal nem váltja fel a saját honlapot.

Egy Facebook oldalon nem lehet úgy kommunikálni, ahogy egy weboldalon. Csak fix formátumú tartalmak oszthatók meg, ezért ott egyedül a stílusunkkal, hangvételünkkel tűnhetünk csak ki, illetve a profil- és borítókép kiválasztásával. De itt véget is érnek a lehetőségek a vállalkozásunk bemutatása terén.

Egy weblap viszont a sajátunk, mi irányítjuk a megjelenését, nem idegeníthető el. Úgy struktúráljuk, ahogy mi akarjuk, miközben például a Facebookon sokszor elvész az üzenetünk a médiazajban, ha egyáltalán sikerül kitűnnik a versenytársak közül.

Egy másik szempont, hogy

ha sürgős megoldást szeretnénk, akkor nem a Facebookon keresgélünk, hanem a Google-ban, amely nem a Facebook találatokat fogja mutatni, hanem a weboldalakat. A weboldal Csapó Gergely szerint olyan, mint egy kirakat, nagyon sok mindent elárul a vállalkozásról, kialakítja a potenciális vevőben az első benyomást. Nem véletlen, hogy a weboldal az egyik leghatékonyabb marketing eszköz, melyet jól kihasználva sokat profitálhatunk belőle.

Weboldal nem csak azért kellhet, hogy a vevők egyáltalán megtaláljanak minket, hanem azért is, hogy a nyitva tartási időn túl is megtaláljanak és informálódjanak. Ez a vevő viszont nem érkezik meg weboldal nélkül. Aki pedig netán azt mondja, hogy weboldal nélkül is van elegendő vevője, az nem is tudja, hogy hány potenciális vevő találta meg helyette - a konkurenciát!

A közösségi médiának megvan a maga helye, de a weboldal plusz marketingcsatornát, egy másfajta kommunikációs formát jelent a vállalkozás számára, mely a honlappal együtt kiegészíthetik egymást.

A teljes cikk a Piacésprofit.hu weboldalán olvasható el.