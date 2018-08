Az ág is húzza az építőipart

Recseg, ropog az ellátási lánc az építőiparban. Mára nincs olyan terület, ahol ne lenne valamilyen probléma. Most éppen logisztikai nehézségek fokozzák az építőanyaghiányt az építőipar robbanásszerű növekedése miatt, dominóhatást indítva el.

Szinte folyamatosan írunk az Üzletrészen az építőipart érintő problémákról, mint az alapanyaghiány, építőipari cikkek drágulása, lakásáfa emelkedése, vagy a más iparágakat is sújtó szakemberhiány. Ha még ez sem lenne elég, akkor most a jelentős hazai piaci szereplő, az építőipari segédanyaggyártó és forgalmazó Mapei közleményéből az is kiderül, hogy a hazai építőanyag gyártó és fogalmazó cégek kapacitása nem képes lépést tartani az ugrásszerűen megnövekedett építőanyag kereslettel. Emiatt jelentősen hosszabbodtak az alapanyag és késztermék beszállítási idők, emelkedtek a szállítási költségek, ami kihathat az építőanyag árakra is.

A megnövekedett keresletet a fuvarozók nem bírják kapacitással, nincs elég sofőr, megnőttek a szállítási idők. A hosszabb szállítási idő miatt nehézzé vált a tervezhetőség, nem mindig lehet tartani a terveket az igényekkel. A gyártók és kereskedők nem tudják tartani a szállítási határidőket, nem tudnak határidőre szállítani vagy nem olyan mennyiséget amire igény lenne.

„A kereslet növekedését jól érzékelteti, hogy nem elég, hogy tavaly le kellett állítanunk a Mapei Kft. hazai gyártású termékeinek exportját, de idén még külföldi behozatalra is szorultunk, mert nem tudunk eleget gyártani" – mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

A probléma tovább gyűrűzik és az ellátási lánc minden szereplőjére kihat. Csúsznak a kivitelezési határidők, ami mind az egyébként is kapacitáshiánnyal küzdő szakember, mind pedig a megrendelő számára égető problémát jelent.

A Mapei a helyzet kezelése érdekében sokkal szorosabb kommunikációt folytat a kereskedelemmel, hogy fel tudjon készülni az igényekre, továbbá kalkulálnak a megnövekedett szállítási és beszerzési idővel, de a megoldást a beszerzési szokások megváltozása jelentené. Ugyanis, jelenleg az a jellemző, hogy a megrendelők egyik napról a másikra adják le a beszerzési igényeket. Azonban ez, a kereslet robbanásszerű megnövekedésével tarthatatlanná vált. Előre kell tervezni és időben leadni a megrendeléseket. Minimálisan azzal kell számolni, hogy a szállítási határidők átlagosan egyharmadával nőttek.