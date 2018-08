Hogyan válasszunk véleményvezért a marketing kampányunkhoz?

Egyre jobban terjed a véleményvezérekre épülő marketing, azaz az influencer marketing. A cégek már felfedezték az ebben rejlő potenciált, és közülük sokan fognak ilyen kampányokba. Mivel ez egy újfajta marketing, ezért még léteznek olyanok is, akik úgy gondolják, ez nem munka, de a legnagyobb márkák mögötti cégek már egyáltalán nem így gondolkodnak.

Az influencer marketing az Instagramon kezdett teret hódítani, azonban ma már a youtubereknél is virágzik ez az ág, hiszen az Insta mellett a Youtube a másik olyan jelentős felület, ahol egy-egy reklám akár tízezrekhez is eljut. Az influencerek ma már ezt a két portált egyszerre használják - akinek van Youtube csatornája, az Instagramon is aktív. Legalábbis ez az általános szabály, hiszen a kettő együtt erősíti egymást. A marketingszakemberek is olyan influencereket keresnek meg együttműködés céljából, akik mindkét felületen rendelkeznek egy bizonyos közönségszámmal, amiért már megéri náluk hirdetni - írja a DigitalHungary.hu.

A lap felhoz egy példát arra is, amikor nem ismerik el ezt a fajta marketinget. Egy brit youtuber egy hotelt keresett meg azzal a céllal, hogy videót készítene a szálláshelyről, ha cserébe ingyen szállást biztosítanának neki. A hotel válaszul nem utasította ezt el, de nem is hagyta válasz nélkül: nyilvánosan megalázta a nőt a Facebookon, amelyre még a youtuber e-mailjét is kirakták. A kommentelők - akiknek persze fogalmuk sem volt a véleményvezérek befolyásoló szerepéről - persze mind elítélék a youtubert, aki így nyilvánosan megszégyenült, holott az influencer marketing futótűzként terjed, és hazánkban is több cég sikeresen alkalmazta már ezt a vevőszerzési technikát.

Azoknak azonban, akik ilyen kampányokba akarnak fogni, kezdetben talán kéne néhány kapaszkodó, hogy mire is érdemes figyelni a véleményvezérek közötti választásban.

A kreativitás nagyon fontos, ahogy persze a jó kommunikációkészség is. Szükséges a megfelelő nézettség is, méghozzá a cég profiljába illő célközönséggel.

A cégeket ma már marketingszakértők segíthetik abban, hogy egy adott reklámhoz és kampányhoz a legmegfelelőbb szakembert találják meg.

A kiválasztott véleményvezérektől érdemes statisztikákat kérni a korosztályra, a nemek arányára és arról, hogy honnan nézik a videóit. Utóbbi azért fontos, hogy kideríthető legyen, a youtuber megvásárolta-e a feliratkozóit, követőit, ami álközönségnek számít.

A kampányban arra érdemes törekedni, hogy ne kössük meg a kezét és ne szabjunk feltételeket számára, hiszen amiért pont őt választottuk, az alapján meg fog felelni saját magától is.

A fentiek mellett számít a bizalom is közte és a közönség között, tehát hogy a célközönség valóban bízzon a termékben és ne higgye, hogy csak a pénzért reklámozta a kedvencük.

A véleményvezérek előnye, hogy sok emberre vannak hatással és sokkal hitelesebbek, mint mondjuk egy tévéreklám.

A teljes cikk a Digitalhungary.hu-n olvasható el.