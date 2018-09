Ma már egy raktár is lehet okos

Évtizedek óta változatlan viszonyok mentén zajlik a munka sok raktárban, ezért a raktárnyilvántartás nem kapcsolódik más informatikai rendszerekhez. Pedig a jó üzlet alapja a nyomonkövethetőség. A magyar mérnökök által alapított Applixation Kft. szerint nem kell nagy beruházás ahhoz, hogy okos legyen a raktárunk.

Meglepően magas az aránya a kockás papíron vezetett raktárkészletezésnek - mondja Völgyi Dénes, a Applixation Kft. társ-ügyvezetője az Autopro.hu-nak. De vannak más szintek is, így a táblázatkezelő alapú raktárkészlet-követés, míg a legmagasabb fejlettségi szintű a teljesen automatizált a szint, ahol az ember feladata már csak a karbantartás. Ez egy multinál megszokott színvonal, de a kisebb cégek már a táblázatkezelős verziónál is próbálnak vonalkóddal dolgozni, esetleg vállalatirányítási rendszert is alkalmaznak, csak épp a folyamataik nem kapcsolódnak össze teljes mértékben. A változásra azonban jelentős igény mutatkozik, többek közt azért, mert a munkaerőpiac jelentőset változott és a munkaerő nagyon leterheltté vált.

Éppen ezért a munkaerő-hatékonyság növelése a kulcsszó már a raktárkészlet-nyilvántartásoknál is.

Az Applixation Kft. harmadik éve létezik, heten alapították, de valójában már tíz éve együtt dolgoznak. A B2B-re koncentrálva organikusan fejlődtek, és vannak más megoldásaik is.

A raktárak okosítását a cég úgy végzi, hogy először is, helyszíni felmérést tart. Dokumentálják a raktár folyamatait, optimalizációs javaslatot tesznek, majd ezt követően telepítik a Logicort rendszert.

Az árukat rádiófrekvenciás azonosítási technológiával (RFID) látják el, az alkalmazottak okos eszközökön látják a folyamatokat.

Ezt valós idejű, nagypontosságú bel- és/vagy kültéri pozícionálással támogatják meg a targoncák esetében, amelyhez a raktárhelyiségeket és a targoncákat úgynevezett UWB-s rádiós technológiával szerelik fel. A targoncák pozíciójának folyamatos nyomon követésének nagy előnye, hogy így le lehet rövidíteni a bejárási útvonalakat, optimalizálni lehet a folyamatokat. A rendszer bár javaslatot tesz az útvonalra, de nem bírálja felül az emberi döntéseket.

10-20 cm-es pontossággal meg tudják határozni a targonca, és így a szállított raklapok helyzetét bel- és kültérben, tehát még azt is meg tudják mondani, hogy melyik sorban, melyik polc és tárhely előtt áll a villa. A targoncára tabletet szerelnek, melyen a kezelő nyomon követheti az elvégzendő feladatokat.

Ennek a rendszernek nincs akkora egyszeri beruházási igénye, mint a saját fejlesztésnek, mert havidíjas konstrukcióban is elérhető, ezáltal az ügyfél 2-5 év alatt fizeti ki a rendszert, beleértve a szenzorokat, eszközöket és a garanciát is.

A rendszerről további részleteket az Autopro.hu interjújában olvashatnak.