Eltűnnek a bosszantó akciós reklámújságok?

Minden család havonta több mint 2 kiló, évente 26 kilónyi áruházi reklámújságot kap a postaládájába a Ripost.hu szerint. A kormány jelentős díjemeléssel visszaszorítaná a környezetet terhelő, sok ezer tonnányi papírhulladékot jelentő akciós újságokat 2019. januártól. A cégek nem válaszoltak a lap megkereséseire, azonban egyre többen fejlesztenek reklámújságot helyettesítő mobilalkalmazást.

2019. január 1-jétől a jelenlegi kilónkénti 84 forintos környezetvédelmi termékdíjat 304 forintra emelné a kormány.

A jelentős emelés nemcsak a környezetvédelmet befolyásolná alaposan, de a vásárlási szokásokat is.

A weoboldal több áruházláncot is megkérdezett, hogy mit terveznek a várható rendelet kapcsán: marad minden így és a hirdetőkkel, vásárlókkal fizettetik meg a pluszköltségeket, vagy méretet csökkentenek, megjelenést ritkítanak, esetleg magazinra váltanak? Utóbbira ugyanis nem vonatkozik a környezetvédelmi termékdíj, de a lap nagyobb részét tartalomnak kell megtöltenie hirdetés helyett.

Persze az elektronizálás is lehet kiút: postaláda helyett e-mail postafiókra, az áruházlánc honlapjára vagy mobilalkalmazásba is költözhetnek a papír alapú reklámújságok. Mintegy fél tucat áruházlánc egyike sem válaszolt azonban az újság kérdéseire. Hozzátesszük, az akciós újságok az áruházláncok honlapjain már most is elérhetőek.

Régóta léteznek olyan weboldalak, melyek az áruházi akciós újságokat összesítik a neten, némelyiknél még a lapozás élményét és hangját is megadják mellé.Vannak ilyen mobilalkalmazások is, melyekben a reklámújság mellett bevásárló lista, áruházkereső vagy házhoz szállítási lehetőség is rendelkezésre áll. Hamarosan pedig olyan elektronikus reklámújságok készülhetnek, melyekről, az általunk önkéntesen megadott adatok alapján úgy érezhetjük, kifejezetten nekünk készültek.

A témáról részletesebben olvashatnak a Ripost.hu oldalán.