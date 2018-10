Mitől lesz kézműves egy termék?

Kézműves szappan, lekvár, ékszer vagy csoki – vajon ellenőrzi bárki is, hogy mi kézműves és mi nem az? Egyáltalán mi számít kézművesnek? A szakértő válaszol.

Az élelmiszerek esetében egyszerűbb a helyzet és meg is van az erre vonatkozó szabályozás:

a nem gépesített, hanem kézműves technológiával készülő, adalékanyagmentes termékek esnek a kézműves kategóriába. Bár a procedúra részben gépesíthető, de kézi munkavégzésen, emberi erőfeszítésen, irányításon és tapasztalaton kell alapulnia.

A másik fontos szabály, hogy ilyen élelmiszerek előállítása során pótanyagok, imitátumok, mesterséges színezékek, aromák, édesítőszerek és ízfokozók nem használhatók és minden esetben fel kell tüntetni a termék gyártójának nevét és címét. „A NÉBIH helyszíni ellenőrzéssel vagy mintavétellel bármikor ellenőrizheti, hogy teljesülnek-e azok az állítások, melyeket a termék magáról hirdet - ilyen az is, ha valaki azt állítja a termék kézműves" - mondja Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének fogyasztóvédelmi szakértője.

Egy korábbi kutatás szerint a vásárlók kétharmada a 10 és 25 százalék közötti felárat tartotta ideálisnak a kézműves termékekre vonatkozóan, ennyivel hajlandók többet fizetni ezekért a termékekért. Az is kiderült, hogy a házasok, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a kétgyermekes anyukák gyakrabban vásárolnak kézműves élelmiszert, mint az egyedülállók vagy gyermektelenek. A vásárlás fő motivációja leginkább a jó minőségű és a hazai eredetű termékek, melyet a felmérésben részt vevők leginkább vásárokon és kiállításokon szereznek be. A fogyasztó azt reméli egy kézműves terméktől, hogy a receptúrája egyedi és persze egészséges is. Az, hogy a gyártása gépesített-e vagy sem, nem tűnik olyan fontosnak a vásárlók számára, holott ez a kézművesség egyik alapkritériuma.

Például, ha egy lekvár hagyományos nyitott üstben készül, kevés hozzáadott cukrot tartalmaz és magas a gyümölcstartalma, valamint hőkezeléssel tartósítják, akkor ez kézműves lekvár. Ilyen például a Magyar Termék Díjas Tarpa lekvár, ami idén a Bónusz Brigád legnépszerűbb kézműves terméke lett.

„Nagyon sok dologtól függ, milyen lesz a csoki: például a keverés gyorsaságától, a műhelyben lévő hőmérséklettől. A csokikészítés bonyolult. Amikor elkezdtük, akkor egyre többen keresték a minőséget, és forgatták a dobozokat az összetevők után kutatva - mondta Papp Vargha Katalin, a Chocomaze alapítója.

Az adalékmentes gyorskaja ötlete akkor született meg néhány fiatal fejében, amikor a nagy rohanásban nem volt idejük főzni, de rátaláltak egy lecsóra. Így született a POLCZ, ami szintén megtalálható a Bónusz Brigád kínálatában.

A mindenmentes Babyzoo termékcsalád Lina nevű, természetes összetevőket tartalmazó termékei nem gyártósoron, hanem kézzel készülnek. A termékek a természettudományos ismereteket és a kézműves készítés fortélyait ötvözve, minőségi, ellenőrzött alapanyagokból készülnek.