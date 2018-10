Hirdetés nélkül a keresőkben sem terem babér

Előadást hirdetett a Google kis magyar cégek vezetőinek, amely azt vizsgálta, hogyan lehet első a cég a keresőben. Hogy ez kívánság vagy kihívás, nehéz megmondani, a hazai kkv-k ugyanis nem túl aktívak a digitális térben.

Az EU lakosságának 47 százaléka digitálisan alulképzett Balog Gábor, a Google Digital Workshop programjának előadója szerint. A magyar kkv-szektorban ennél jóval rosszabb a helyzet:

a 650 ezer kisvállalkozás 56 százalékának weboldala sincs, 29 százalékuk pedig egy fillért sem költ marketingre. Pedig sokszor még költeni sem kell.

A Google elindított egy online workshopot, amely 86 videóleckében dolgoz fel 26 témát. A legtöbb vállalkozó nem csinálja végig ezt az ingyenes képzést sem, csak bele-belekóstol a tananyagba. Pedig fontos lenne jobban tudni és érteni, mit is akar a vásárló, a látogató.

Az már alap, hogy egy céges weblap pár másodperc alatt betöltődjön, ne legyen túl szakmai, viszont gyorsan meg lehessen találni rajta, amit keres a vásárló. Elvárás az is, hogy az oldal mobilbarát legyen. Az is fontos azonban, hogy ha egy cégnek weblapja van, akkor azt használja is: fontos válaszolni például a vásárlói értékelésekre, akkor is, ha azok negatívak – sőt azokra kell csak igazán válaszolni.

Az online hirdetési piacon a legnagyobb szereplő a Facebook, a második pedig a Messenger. A harmadik a YouTube, majd jönnek sorra az olyan platformok, mint a Pinterest, az Instagram, a LinkedIn és a Twitter. Google adatlapot kitölteni már minden cégnek kötelező feladat, sokan mégsem élnek ezzel a lehetőséggel, illetve elhanyagolják a gondozását.

De hogyan lehet a Google keresőjében az első helyre kerülni? Pénzzel. Vagyis hirdetni kell. Sokan csak az első néhány találatot nézik meg, ha keresnek valamilyen terméket vagy szolgáltatást, így fontos, hogy a cég ott legyen a találati lista elején. Lehet próbálkozni a keresőoptimalizálással is, az is hozhat eredményt, nem csak a hirdetés, de sok esetben nem lehet megkerülni ezen a platformon sem azt, hogy a marketingre, reklámra költeni kell.

Fontos azonban még a költekezés előtt felvázolni, mit is akar a cég a hirdetéstől. Hol tartott előtte, mit szeretne pontosan, mennyi időt szán a kampányra. Végül pedig az eredményt dokumentálni kell és ki is kell elemezni. Különben nem lehet kideríteni, hasznos volt-e a hirdetés vagy csak ablakon szórta ki a pénzt a társaság.