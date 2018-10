Jó tanácsok az ünnepi rohamra e-kereskedőknek

Megjelent a PayPal „Készítse fel vállalkozását az ünnepi forgalomra" című e-könyve, amelyben a fizetési szolgáltató a legfrissebb online fogyasztói kutatások eredményei alapján osztja meg az e-kereskedelem szereplőivel, hogy miként tudják maximalizálni az értékesítést az ünnepek alatt.

A november végétől (a fekete péntekkel kezdődően) a kínai új évig tartó (február eleje) ünnepi időszak a nemzetközi e-kereskedelem egyik legforgalmasabb periódusa.

Ilyenkor az európai e-vásárlók egyharmada böngészik külföldi weboldalakon ajándékok után kutatva.

Mivel az ebben az időszakban elért forgalom sokszor meghatározó az egész év nyeresége szempontjából, megéri előre felkészíteni webshopunkat, hogy minden szempontból megfeleljen a fogyasztók elvárásainak.

Például az európai vásárlók kétharmada csak olyan internetes oldalról vásárol, ahol rendelkezésre áll egy ismert és megbízható online fizetési megoldás, illetve a többség a saját pénznemében történő fizetést részesíti előnyben. Ha ezek nem állnak rendelkezésre könnyen lehet, hogy másik webshopot keresnek. A PayPal e-könyve (magyar nyelven) bemutatja, hogyan készíthetjük fel vállalkozásunkat az ünnepi rohamra.

Az ünnepi időszakban elért forgalom sokszor meghatározó az egész év nyeresége szempontjából, ezért megéri előre felkészülni. Ha idejekorán felkészíti vállalkozását, és a vásárlási roham utolsó napja után is éber marad, akkor vállalkozása felkészülten várhatja az ünnepeket, és könnyen a versenytársak elé kerülhet.

Frissítse weboldalát

Az online kereskedelemben gyorsan történnek az események. Ha az elmúlt 12 hónapban nem hajtott végre semmilyen változtatást, akkor könnyen lehet, hogy webáruháza már nem naprakész. Például 2018 júliusa óta a népszerű Google Chrome webböngésző a „Nem biztonságos" figyelmeztetést adja minden olyan webhelyre, amely nem használ SSL-titkosítást. A HubSpot kutatása alapján az internetezők 82 százaléka pedig nem lép olyan webhelyre, amelyre a webböngésző a „Nem biztonságos" figyelmeztetést adja.

A mobiltelefonok mindenek előtt

Az okostelefonok gyorsan a vevők kedvenc eszközévé váltak. Az európaiak negyede már most is havi 2-3 alkalommal vásárol a mobiltelefonján, 7 százalék pedig mindennap. Ügyeljen arra, hogy webhelye a kisméretű érintőképernyőkre is optimalizált legyen.

Ugyanakkor fontos, hogy javítsa a betöltési időket. A lassan betöltődő oldalak bosszantók lehetnek a vevők számára, és eltántoríthatja őket attól, hogy a későbbiekben visszatérjenek a webhelyére. Az oldalak átlagos betöltési idejének 1,6 másodperccel történő lerövidítése akár 10 százalékkal növelheti vállalkozása éves bevételét.

Fizetési lehetőségek

Az online vásárlók kétharmada csak olyan internetes oldalról vásárol, ahol rendelkezésre áll egy ismert és megbízható online fizetési opció / márka, tehát amikor elkészült a weboldala, ennek megfelelően kínáljon fel vásárlóinak fizetési lehetőségeket. Fontos, hogy tüntesse fel az árakat helyi pénznemben. Az ügyfelek nyitottabbak a vásárlásra a külföldi weboldalakon, ha az árak a helyi pénznemben szerepelnek. Tény, hogy négyből hárman (76 százalék) inkább a saját pénznemében történő fizetést részesítik előnyben.

Keresni és keresve lenni

Az ünnepi időszak kiváló lehetőséget kínál új nemzetközi piacok felfedezésére. A vevők keresik az egyedi ajándékötleteket, és ez az egyik fő oka annak (3-ból 1 esetben), hogy az európai online vásárlók külföldön nézelődnek. Amennyiben már rendelkezik nemzetközi vevőkkel, akkor nézze meg, hogy hová valósiak, és mit vásárolnak.

Ez jó elsőként megcélzott piac lehet. Végezzen egy kis kutatást, és válasszon egy ünnepet, amit a kampányával megcélozhat. Választhatja a kínai szinglik napját (november 11.), a hanukát Izraelben, (december 2. és 10. között), a szilvesztert (december 31.), az ortodox karácsonyt Oroszországban (január 7.), vagy bármely másik ünnepi alkalmat. Mivel a vevők a keresett árucikk megtalálásához keresőket használnak, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy webhelyén leljenek rá keresésük tárgyára. Termékeit ugyanazokkal a szavakkal mutassa be, amiket a vevők használnak a keresőkben.

A weboldal URL-jeiben, képfájlneveiben és képcímkéiben értelmes leírásokat adjon meg. Például a „Kép123" megnevezés nem juttatja el a keresőmotort az adott termékhez, míg a „kék selyem nyakkendő" meghatározás lényegesen több érdeklődőt vonzhat webhelyére.

Ünnepek utáni kampányok és forgalom

Bár az ünnepi időszakban történő értékesítés az éves nyereség meghatározó részét teheti ki, az ezektől a hetektől való függőség azonban csökkenthető, ha figyelembe veszi a tanulságokat, és alkalmazza őket az év más időszakaiban is. Az első esély közvetlenül az ünnepi szezon után jön. Sok országban a vevők alig várják a januári árleszállításokat. A kedvezményes ajánlatok bemutatásával újra felveheti a kapcsolatot meglévő vevőivel. Küldhet például kedvezményre jogosító kódot, megköszönve az előző évi együttműködést. Az ünnepi időszak a nagyobb számban előforduló termékvisszaküldések miatt (hibás, vagy tévedésből megvásárolt ajándékok) kiváló alkalom a professzionális visszaküldési / visszatérési politika kidolgozására. Sok vállalkozás „kérdések nélküli" visszaküldési lehetőséget kínál, gyakran ingyenes visszaszállítással. Ha ezt a megközelítést a webhelyén is hirdeti, azzal fokozhatja a forgalmat, hiszen az új vevők kevésbé érzik kockázatosnak a vásárlást. A visszaküldési feltételeket olyan felületen helyezze el webhelyén, ahol könnyen megtalálhatják azokat a vásárlói.