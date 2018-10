Az egyik internetes áruház kifejezetten sikeres, míg a másik kong az ürességtől a vevők tekintetében, miközben egy kattintásnyira vannak egymástól. Az egyik portál most összeszedett 6 tippet a sikeres digitális marketingstratégiához és az ügyfélélmény növeléséhez, melytől több vevő és nagyobb bevétel várható.

A vásárlók alapvetően az internetes keresőket használják, weboldalakat böngésznek és ismerősöket kérdeznek meg. Míg a fizikai piacon a nagyokkal nehezen vehetik fel a versenyt a kisebb cégek, addig az interneten ez sokkal könnyebben megvalósítható.

Íme hat tipp ehhez:

1. Márkaegyediség meghatározása

Mielőtt még bármit teszünk, az alapokkal legyünk tisztában! Ennek alapja, hogy tudjuk, miért különleges a mi márkánk másokhoz képest.

Fontos tisztázni, hogyan jeleníthető meg ez a különbség szavakkal, képekkel és tettekkel, melyek a vállalkozásunk értékei és ezek miért fontosak. Azaz hogyan pozícionálnánk a saját márkánkat?

2. Vevői személyiségek létrehozása

Vevői személyiségeket, vagyis úgynevezett buyer persona-kat kell létrehozni annak érdekében, hogy kik tartozhatnak a potenciális vásárlók közé, kik alkotják majd a célközönséget. Ez abban is segíthet, hogy milyen vevők megszerzésére ne fordítsunk pénzt és energiát.

A vevői személyiségek olyan kérdésekkel írhatók körül, mint hogy milyen környezetben él, mi motiválja, mi frusztrálja, mi miatt aggódik és mit szeretne elérni.

3. A megfelelő digitális csatorna kiválasztása

Ha a fenti két kérdésen túlvagyunk, akkor ki kell választani azt a csatornát is, ahol majd elérjük az ügyfeleket. Ezek lehetnek szakértői cikkek, közösségi oldalakon vagy a Google rendszerében futtatott kampányok, de lehet keresőmarketing is. A csatorna kiválasztásában fontos lehet ismerni azt, hogy a célcsoport milyen kommunikációs csatornákat használ.

4. Készüljön fel!

A kampányt lépésről lépésre meg kell tervezni. Fontos ellenőrizni a technikai feltételeket, meg kell alkotni a szövegeket, kreatívokat, és végig kell tesztelni a hirdetést és annak útját a termék megvásárlásáig.

5. Teljesítménymérés

A mérés minden statisztikának, értékesítésnek, azok későbbi tervezésének, módosításának az alapja. A digitális marketingeszközök hatékonysága jól mérhető a Google és a Facebook rendszerében is.

6. Élesítés

Ha már minden készen áll a fentiek szellemében, akkor végre is kell hajtani azt, amit elképzeltünk, különben hiába dolgoztunk. Indulhatnak a posztok, cikkírások, fotók, kampányok. Nem csak a mérés a fontos, hanem a vásárlók visszajelzései is, melyek mentén lehet finomhangolni a kampányt menet közben is.

Cikkünk a Privátbankár.hu írása alapján készült.