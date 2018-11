Megállapodott a Futureal-csoport és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő a cégcsoport portfóliójához tartozó Corvin Irodák értékesítéséről. Az adásvétel keretében a Corvin Sétány minden, már felépült irodaháza, és két, jelenleg építés alatt álló irodaépület is tulajdonost váltott. Az összesen nyolc „A" kategóriás épület közel 80 ezer négyzetméter bruttó irodaterületet kínál.

A Corvin ONE a Corvin Sétány megvalósításának első fázisában készült el 2008-ban. Ezzel az irodaépülettel indult a belváros történetének egyik legjelentősebb városmegújító, vegyes funkciós beruházása, a Corvin-negyed. A Corvin Towers az irodafejlesztési projekt második fázisában valósult meg, a komplexum négy „A" kategóriás épületből áll. A sorban a Corvin Corner következett, amely magas minőség mellett ideális környezetet kínál a hatékony üzleti tevékenységhez.

Ezeket az irodaházakat vásárolta most meg az OTP Ingatlanbefektetési Alap. A Corvin One, a Corvin Towers és a Corvin Corner egyaránt kiegyensúlyozott, hosszú távú bérlői mixszel és teljes kihasználtsággal üzemel. A Corvin Irodákat érintő tranzakcióban a JLL globális ingatlan tanácsadó cég képviselte a Futurealt az eladás során.

A hazai ingatlanbefektetési piac meghatározó szereplője, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tavaly év elején indította el „A" kategóriás ingatlanokra koncentráló OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alapját. Az új befektetési lehetőséget elsősorban az intézményi-, illetve privátbanki ügyfelek számára ajánlják. Az Alap 2017 áprilisában vásárolta meg a Futureal-csoport 25 ezer négyzetméter alapterületű Skypark fejlesztését, amely a Corvin Sétányt keletről határoló épülettömb első eleme. Az „A+" kategóriás Skypark elnyerte a BREEAM "Very good" minősítést. Az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap most előszerződést kötött a még építés alatt álló Corvin Technology Park prémium irodakomplexum megvásárlására, amely szomszédos a Skypark épületével. A Futureal-csoport prémium ingatlanfejlesztésekre koncentrál, és folytatja a Corvin Technology Park építését, csakúgy, mint a jelenleg "Corvin 7" projektnéven ismert irodaépület előkészítését.

A Corvin Sétány, a közép-kelet-európai térség legnagyobb, nemzetközileg elismert belvárosfejlesztési projektje számos szakmai díjat nyert, többek közt az International Property Award Best Mixed Use Development Europe díját, illetve első helyezést ért el a FIABCI magyarországi tagozatának ingatlanfejlesztési nívódíjpályázatán. A fejlesztés 2014-ben első magyar projektként kapta meg a város- és ingatlanfejlesztési szakma Oscar-díjaként számon tartott Urban Land Institute Global Awards for Excellence elismerést.