Továbbra is nagyon kell a munkaerő az építőiparba

Idén az elemzők szerint 22 százalékkal magasabb lehet az építőipar növekedése a múlt évinél. Az iparágban a 3000 milliárd forintot is elérheti a teljesítmény, míg a korábbi adatok szerint az átlagérték 2500 milliárd forint. Ez főleg annak fényében szép teljesítmény, hogy tavaly is jelentős arányban, 30 százalékkal bővült az építőipar az előző évihez képest, az Euroconstruct előrejelzése szerint viszont 2019-ben már csak 6-7 százalékos növekedés várható, míg Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke 12 százalékos növekedést vár. A GKI Gazdaságkutató Zrt. azonban mindkét forrásnál pesszimistább: mindössze 5 százalékos növekedést prognosztizál.

A KSH adatai alapján az építőipari vállalkozások október végi szerződésállománya 40,3 százalékkal meghaladta az egy évvel azelőttit, de ezeknek a szerződéseknek többnyire csak a negyede valósul meg. Az is kérdés, hogy a várakozásokkal szemben az idei évre várt 20-25 ezer új lakás átadása megtörténhet-e, az első 10 hónapban ugyanis némileg 10 ezer feletti új lakás átadást mértek, és a becslések legfeljebb 20 ezer lakásig mennek el.

Varga Mihály pénzügyminiszter összességében bíztató jövőképet festett nemrég egy beszédében:

2018-2023 között csak az állami megrendelések elérik majd a 14 ezer milliárd forintot, amibe az uniós források is beleértendők. Folytatódik a 2015-ben meghirdetett Modern Városok program is, amely többek között a megyeszékhelyeket lenne hivatva bekapcsolni gyorsútakkal az országos autópályahálózatba. A miniszter szerint további 8 ezer milliárd forint értékben magánberuházók is megjelennek az építőipari piacon, mint például a BMW debreceni gyára.

A gondok között az ÉVOSZ elnöke és a miniszter is megemlítette az egyre égetőbb munkaerőhiányt, a nem kielégítő hatékonyságot - a termelékenység például fele a nyugat-európai átlagnak -, és a cégek ezekből fakadó alacsony versenyképességét. A 2013-as mélyponthoz, a 270 ezres létszámhoz képest most 330 ezren dolgoznak a szektorban, ám, mint Koji László többször is nyilatkozta, az újonnan felvettek többsége segédmunkás, akiket még a betanított munkákra is oktatni kell.

A kormány a technikai, technológiai fejlesztések, a hatékonyság növeléséért idén összesen 16, jövőre 6 milliárd forint támogatást nyújt a kis és közepes vállalkozások (kkv) számára.

Az épületeknél ipari, kereskedelmi és lakóépületek építése, az egyéb építményeknél pedig továbbra is út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést. A megkötött új szerződések értéke 11,4 százalékkal haladta meg a tavaly októberieket, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 32,7 százalékkal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 4,5 százalékkal kisebb volt.

Cikkünk a Szakszervezetek.hu írása alapján készült, mely további adatokkal is szolgál az építőipar idei teljesítményéről.