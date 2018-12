A munkaerőhiány enyhítésére a vendéglátósok a jövőben robotokat is alkalmazhatnak. Az Enjoy Robotics bemutatott belőlük párat egy ferencvárosi kávézóban Budapesten.

A fővárosi Corvin negyedében található Enjoy Caféban két pincért, egy ajtónállót, egy animátort és egy tolmácsot mutatott be az Enjoy Robotics. Az élő pincérnek leadott rendelést robotpincér szállítja ki a vendéghez, ami tulajdonképpen egy kerekeken guruló, villanyhajtású tálca. Kikerüli az akadályokat, a szoftvere által ismert térben közlekedik, és udvariasan elengedi az útjába kerülő vendégeket, mielőtt a kijelölt asztalhoz szállítaná a rendelést.

A Pepper nevű társalkodó robot, melyről már írtunk az Üzletrészen, fejét mindig az éppen beszélő felé fordítja, igyekszik bekapcsolódni a beszélgetésbe vagy éppen társalgást kezdeményez, bár egyelőre csak angolul tud. A felsőtestén található tablet segítségével a gyerekek kérhetik, hogy állatokat vagy járműveket utánozzon, de tánczenét is képes lejátszani, sőt maga is táncra is perdül.

A tolmácsrobot olyan helyeken jöhet jól, ahol sok külföldi fordul meg.

Harminc európai és ázsiai nyelven tud útbaigazítást adni az adott helyen járatlan vendégnek, s persze beszélgetni is lehet vele.

Egy kis- és középvállalkozás is jelentős előnyre tehet szert a robotokkal. A város belső részén, ahol egymást érik a kávézók, ahhoz, hogy ki lehessen tűnni a tömegből, jó lehetőség, ha pincérrobotot vetnek be - véli Csizmadia Tibor, az Enjoy Robotics üzletág-igazgatója.

Az Enjoy Robotics küldetése a legjobb robotok felkutatása, gyakorlati hasznosításának bemutatása éles körülmények között.

Cikkünk a Magyaridők.hu írása alapján készült.